Resultados y programación del fútbol infantil y juvenil

Torneo Apertura Infantil y Juvenil 2019 “Héctor Felipe Minatta”

Programación 9ª Fecha

Sábado 29/06

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs. María Auxiliadora

La China vs. Parque Sur

10:00 Categoría 2008 La China vs. Lanús

11:00 Categoría 2010 La China vs. Parque Sur

11:40 Categoría 2012 La China vs. Parque Sur

12:20 Categoría 2008 La China vs. Parque Sur

13:00 Categoría 2008 Don Bosco vs. María Auxiliadora

13:50 Categoría 2010 Don Bosco vs. María Auxiliadora

14:40 Categoría 2012 Don Bosco vs. María Auxiliadora

15:20 Escuelita Don Bosco vs. María Auxiliadora

16:00 7ª División (2006) Don Bosco vs. María Auxiliadora

16:00 Sub 15 (2004) Don Bosco vs. María Auxiliadora

Programación 10ª Fecha

Sábado 29/06

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Atlético Uruguay

12:00 7ª División (2006)

13:00 Categoría 2008

13:50 Categoría 2010

14:40 Categoría 2012

Cancha: Stella Maris

Agrario Rocamora vs. Almagro

08:30 Sub 15 (2004)

09:30 8ª División (2007)

10:20 7ª División (2006)

11:00 Categoría 2008

15:40 Categoría 2010

16:20 Escuelita

16:45 Categoría 2009

17:20 Categoría 2012

Cancha: Engranaje

Engranaje vs. Rivadavia

Cancha 1

13:00 6ª División (2005)

14:00 8ª División (2007)

15:00 Sub 15 (2004)

16:00 7ª División (2006)

Cancha 2

13:00 categoría 2010

13:50 Categoría 2012

14:40 Categoría 2008

15:30 Categoría 2013

16:10 Categoría 2009

5ª Fecha Clasificatorio 2011

Sábado 29/06

Cancha: Stella Maris

12:20 Almagro vs. Atlético Uruguay

13:00 Rivadavia vs. Lanús

13:40 María Auxiliadora vs. Engranaje

14:20 Parque Sur vs. Gimnasia

15:00 Agrario Rocamora vs. La China

Resumen de resultados y posiciones del Infantil y Juvenil

Se jugó parcialmente la 9ª Fecha del Torneo Apertura “Héctor Felipe Minatta” del fútbol Infantil y Juvenil de la histórica. Todos los resultados y las posiciones de las categorías Juveniles y del clasificatorio en el siguiente informe.

Resultados 9ª Fecha

Cancha: Almagro

Almagro vs. Lanús

7ª División (2006) / 1 – 0

8ª División (2007) / 1 – 1

Categoría 2008 / 5 – 0

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Agrario Rocamora

7ª División (2006) / 1 – 0

Categoría 2008 / 1 – 2

Categoría 2010 / 1 – 2

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Rivadavia

6ª División (2005) / 3 – 2

7ª División (2006) / 0 – 4

8ª División (2007) / 0 – 6

Categoría 2008 / 1 – 2

Categoría 2009 / 4 – 0

Categoría 2010 / 1 – 2

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Engranaje

Sub 15 (2004) / 3 – 1

6ª División (2005) / 0 – 2

7ª División (2006) / 0 – 1

Categoría 2008 / 5 – 0

Categoría 2009 / 0 – 0

Categoría 2010 / 2 – 2

Posiciones