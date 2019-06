Regatas jugará el torneo de mayores de la liga local

En el marco del programa deportivo del área básquet del club Regatas Uruguay, se decidió participar del torneo local de primera organizado por la Asociación Regional “Pancho Ramirez”.

La institución se ha planteado dos objetivos muy concretos a la hora de confirmar su participación:

Brindar al equipo U19 una continuidad de entrenamientos y competencias acorde a la planificación de su desarrollo.

Mantener en continuidad de trabajo a integrantes del plantel profesional del TFB.

Hasta el momento los jugadores de la categoría U19 solo vienen disputando la liga provincial, con lo cual la exigencia de mayor competencia será muy beneficioso para el plantel. En cuanto alos jugadores del Torneo Federal, quienes se sumarán serán Agustín “Kiki” Aguirre, Juan Francisco Boffeli y el capitán Facundo Mendoza. A este grupo de trabajo se suman 2 ex jugadores de la institución que terminaran de darle forma al plantel, ellos son Guillermo Maiztegui y el ex capitán de los primeros equipos del TFB Leandro Mas, además un sub 22 que se sumó recientemente a las practicas.

El plantel completo será el siguiente:

Cherot Amadeo Pissoloruzzo Santino Angelino Franco Rausch Nicolas Albornoz Gonzalo Scevola Thiago Trivelhorn Lucas Gatti Ivan Aguirre Agustin Juan F. Bofelli Mendoza Facundo Maiztegui Guillermo Ardetti Tomas

El cuerpo técnico estará integrado por Alejandro Burgos, Javier Mancione, Fernando Castelli, Santiago Rimoldi y Pascual Pereira (utilero).

Cristian Barreto – prensa Regatas