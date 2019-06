Promesa del semillero Rojo

Paula Santini, jugadora del semillero del Tomás de Rocamora, sangre roja desde la cuna y otra de las grandes promesas del Club, fue convocada para la preselección Nacional U14. Los entrenamientos serán del 24 al 27 de junio en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Nos habla sobre la convocatoria, su presente, futuro y del club que la vio nacer.

Pauli, como las llaman sus amigos y el club, nació en Concepción del Uruguay el 24 de junio de 2005. Transita el club desde los cuatro años con una familia de tradición basquetbolera y un papá (Norberto Santini) que está en la en la historia grande de El Rojo, entrena en Rocamora desde los 5 años.

– ¿Recordás tu primera entrenadora?

Si, mi primera entrenadora fue Laura “lali” González acompañada de Anita. Y mi primer entrenamiento fue en el club.

– ¿Y por qué comenzaste a jugar al básquet?

Empecé a jugar al básquet porque vengo de una familia deportista, tanto mis abuelos, tíos y padres jugaron al básquet, mi hermano también juega en el club. Me gusta todo lo que hago en el básquet.

– Tu papá está en la vidriera grande del Club, ¿qué sentís de ello?

Lo primero que siento es mucho orgullo y un buen ejemplo a seguir.

– ¿y cuál es tu jugador favorito?

Es mi papá, Norberto Santini.

¿Para vos es un sacrificio lo que estás haciendo?

Para mí no es un sacrificio porque estoy haciendo algo que me gusta y es muy bueno lo que me está pasando. Hay que disfrutarlo a cada momento.

– ¿Pero sabes que para llegar alto hay que hacer un sacrificio?

Sí lo sé muy bien, porque siempre uno se esfuerza para poder llegar a lo más alto y muchas veces implica dejar a sus seres queridos tanto en cumpleaños como fiestas y ni hablar dejar de hacer cosas con mis amigos; pero gracias a Dios tengo amigos en este deporte que comparten y entienden por ahí cuando una no puede compartir tiempos con ellos por entrenar ya sea en el club tirando al aro o yendo al gimnasio para poder mejorar día tras día.

Paula tienen trayectoria en selecciones en su categoría, tanto en la de Concepción del Uruguay como en la Entre Ríos en el año 2017 ,2018 y 2019.

– Estás entrenando con la Liga de Desarrollo y las mayores, ¿cómo te sentís?

Me siento muy bien. Para mí es muy importante entrenar con ese nivel de jugadoras ya que desde muy chiquita siempre vi cómo jugaba Ornella Pag y por ahí nunca me imaginé que a esta edad pudiera estar entrenando con ella.

– ¿Sabes que algún día no muy lejano podés estar jugando en la Liga?

¡¡¡Ojalá sea así!!! Creo que una siempre aspira a estar en lo más alto del nivel basquetbolistico. Esta oportunidad que nos brinda el club de poder entrenar con jugadoras como Ornella Pag, Camila Suárez y ahora Nati Ríos no debemos desaprovecharla, hay que sacarle todo el jugo posible de ver cómo se sacrifican, esfuerzan y trabajan para mejorar cada día más.

– ¿Cuál es la mejor parte de competir?

La mejor parte es llegar a las metas que uno se propone.

– ¿Música antes de los partidos?

¡¡Si!! eso es infaltable.

– Te convocaron a la preselección nacional U14, ¿lo sentís como un premio?

Como premio no, lo veo más como un reconocimiento a mi esfuerzo y trabajo diario que hago durante todo el año en el club.

– ¿Lo máximo que aspira un jugador es vestir la celeste y blanca?

Si te voy a ser sincera es lo máximo que puede aspirar. Ojalá pueda vestirla y representarla con mucho orgullo en el próximo sudamericano en Ecuador, y si no es así seguiré trabajando hasta que pueda vestirla.

– ¿La Familia?

Para mí mi familia es todo, es como mi sostén, mi pilar, mi ejemplo a seguir.

– ¿Rocamora?

Es como mi segunda casa. En Rocamora crecí, aprendí y disfruto todo todos los días. Veo y valoro el esfuerzo que hacen muchas familias y dirigentes para que una siempre llegue a grandes metas, como por ejemplo lo que me toca vivir ahora qué es representar al club Rocamora en la preselección argentina.