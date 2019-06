Preventivamente suspenden parcialmente actividades del Tiro Federal

Días pasados un vecino del Barrio Privado ubicado en el acceso a Concepción del Uruguay, zona de Colonia Perfección Norte, denunció haber observado que en el techo de su casa había un agujero posiblemente de un proyectil de arma de fuego.

A esto sumó que algo similar se observaba en un mueble de su patio.

Si bien no denuncia o resposabiliza al Tiro Federal, cuyas instalaciones están ubicadas al este del barrio, esto generó preocupación.

Dado el hecho, el caso pasó a la Justicia e intervino la fiscal Ana María Presas y con el correr delos días, por esta razón se ordenó una inspección al Tiro Federal para lo cual se dio intervención al jefe de Criminalística de la Jefatura Departamental Uruguay, quien habría determinado que existirían algunos puntos de posible fuga en algunas de las líneas de tiro, pero los impactos denunciados, no hay certeza de que provengan del polígono.

Esto llevó a que el mismo Tiro Federal disponga suspender actividades en esos polígonos y realizar acondicionamientos para evitar riesgos, más allá de otras importantes obras de mejoras y refacciones emprendidas en los últimos tiempos.

En diálogo con Raúl Holzer, presidente del Tiro Federal, este dijo a 03442 que se está trabajando en el tema, pero señaló que es muy difícil que esos impactos sean provenientes del Tiro.

Por otra parte lamentó esta situación ya que desde hace más de un mes que las fuerzas de seguridad que tienen convenio con esa Institución, no pueden realizar sus prácticas de tiro, por lo que esperan finalizar las tareas de manera de poder habilitarlo cuanto antes.