Perspectivas de negocios 2019: Casi 4 de cada 10 empresarios siente incertidumbre

Sin embargo, un 32% calcula que la situación es estable y un 17% mantiene una perspectiva positiva.

El Grupo Adecco, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, muestra los datos de la Guía Salarial 2019. El estudio fue realizado en empresas nacionales y multinacionales, y reflejó que el 36% de los empresarios siente incertidumbre al hablar de las perspectivas de negocios para 2019.

De acuerdo con las respuestas obtenidas en el relevamiento sobre la perspectiva de negocios para este período, un 36% de los empresarios siente incertidumbre, un 32% calcula que la situación es estable y un 17% mantiene una perspectiva positiva, mientras que el 15% marca un contexto pesimista.

En cuanto a las estrategias de remuneración, el 76% de las empresas encuestadas informó que ya ha otorgado incrementos salariales a sus empleados fuera de convenio colectivo. El promedio de ajuste salarial otorgado en forma anual en lo que va del 2019 está en el orden del 27% al 31%, dependiendo de la industria analizada.

A la hora de decidir otorgar un aumento de sueldo para los empleados, las empresas utilizaron más frecuentemente criterios como el desempeño o mérito, el encuadramiento

con el mercado (general y/o específico), el aumento del costo de vida, la equidad interna y otros; como los ajustes por convenio sindical en pos de evitar o mitigar el solapamiento.

Los resultados también arrojaron que el porcentaje promedio de rotación del personal se calcula en 12,5% para el mercado general. Los puestos más vulnerables son: ingenieros, técnicos, puestos del área comercial y especialistas en sistemas.

Además, al igual que en años anteriores, los sueldos en la Patagonia son los más altos del país y los más bajos se encuentran en la Región de Cuyo y en el NOA-NEA.

Beneficios que otorgan las empresas a sus empleados

Descuentos y beneficios: El 75% de las empresas los ofrece en comercios.

Estudios: El 70% otorga acceso gratuito a posgrados y cursos, la mayoría de ellas específicamente a mandos medios y jerárquicos, para desarrollarse profesionalmente.

Equilibrio vida profesional – personal: El 60% trabaja con horarios flexibles, días de cumpleaños, días compensatorios, días por paternidad y extensión de licencias.

Financieros: El 82% otorga planes de retiro, préstamos de emergencia, cobertura de gastos por cargas familiares, reconocimientos por hijo, casamiento, graduación o antigüedad. En el 90% de las compañías los mandos jerárquicos tienen la posibilidad de participar en el paquete accionario.

La versión completa de la Guía Salarial Regional 2019 se podrá descargar a partir del 1° de julio, desde la web www.adeccogroup.com.ar.

Metodología del relevamiento

Durante más de 3 meses se han procesado y analizado los sueldos de más de 285 empresas participantes y 219 posiciones relevadas, con el corte de actualización salarial al 31 de enero de 2019.

Acerca del Grupo Adecco

