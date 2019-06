Para generar más empleo, Bordet ratificó la eliminación de impuestos distorsivos al sector privado

“La sociedad argentina está fragmentada, se prioriza acentuar las divisiones por encima de las coincidencias, y tenemos que ser capaces de poder tener la empatía necesaria para poder lograr un proceso de unión”, expresó hoy el gobernador ante más de 700 empresarios.

Y agregó: “Esto no significa que podamos estar en un todo de acuerdo, pero sí que podamos estarlo en los objetivos importantes sobre los que nadie puede ni debe discutir”.

“Somos permeables a las críticas, porque esto muchas veces nos obliga a reconocer y a corregir errores que podemos tener en gestión; siempre atendemos a todos los sectores y siempre ponemos lo mejor en nuestro gobierno, a nuestros colaboradores, para poder atender las demandas sectoriales que muchas veces son justas; y que otras veces son productos que derivan de una situación macroeconómica”.

“Pero no echamos culpas, ni descargamos estas culpas, sino que asumimos la responsabilidad que nos toca, poniéndonos al frente de las demandas de nuestros productores y empresarios. Este es el camino de encuentro que tenemos que tener”, enfatizó.

Fue durante el XIV Foro Institucionalidad, competitividad y desarrollo sustentable Entre Ríos 2030, organizado por Consejo Empresario de Entre Ríos, en el que Bordet estuvo acompañado por el vicegobernador Adán Bahl; los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Economía, Hugo Ballay, y el secretario de Energía, Jorge González, el que se desarrolló este martes en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná.

Mencionó que “venimos trabajando en la provincia dentro de lo que nos comprometimos en el consenso fiscal -le hemos dado cumplimiento de manera paulatina durante 2019 y tendrá plena vigencia a partir del 1 de enero de 2020-, donde quedan eliminados varios impuestos distorsivos; estamos en un 50 por ciento de su eliminación este año y un 100 por ciento el año que viene”.

También se refirió a las distintas líneas de crédito que tiene el gobierno a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde “hay más de 600 millones de pesos volcados en créditos a distintos sectores de la vida empresaria de nuestra provincia; y hay un dato que no es menor, que la tasa de cobrabilidad está en el 98 por ciento, lo cual habla muy bien de nuestros empresarios que toman los créditos”.

Al hablar en la apertura del encuentro, Bordet señaló que “estamos en momentos difíciles, de condiciones macroeconómicas que no ayudan, de variables que hoy dificultan el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo, pero no estoy aquí para realizar críticas sino para poner nuestro grano de arena desde el lugar que nos toca”.

En ese sentido, consideró que “tenemos que ser capaces de encontrar ente todos las medidas y formas necesarias para poder llevar adelante nuestros objetivos, que son comunes y compartidos, que no pueden estar disociados; y en este camino nos van a encontrar trabajando”.

“Por eso, cuando nos trazamos metas a largo plazo hay cuestiones sobre las que nadie puede discutir ni generar divisiones estériles para que no alcancemos esos objetivos; en esta jornada abogo para que podamos seguir trabajando de esta manera, hacerlo con el mismo entusiasmo, y a pesar de las dificultades poner lo mejor de cada uno de nosotros”, subrayó.

Trabajo en conjunto

Previamente, el mandatario señaló que estar en estas jornadas “ratifica este camino que hemos emprendido hace cuatro años de poder trabajar en conjunto, articular políticas públicas y sectoriales desde el conjunto; entender la lógica de funcionamiento de una provincia como la nuestra, donde las cadenas de valor que genera la agroindustria y también otro tipo de actividades comerciales y de servicios, hacen que de esa diversidad se pueda sostener un desarrollo económico y la generación de empleo”.

Tras mencionar algunos acciones que se vienen llevando en conjunto desde el inicio de la gestión, como la medición de un indicador con la UNER, la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia y el Consejo Empresario, señaló que el próximo “desafío compartido es poder avanzar en la construcción de una agencia de inversiones para la provincia de Entre Ríos, que otras provincias tienen en funcionamiento y da excelentes resultados”.

Al respecto, dijo que “vamos a poner el máximo de esfuerzo para articuladamente lograr tenerla, para que pueda ejecutar diseñar y promover todo lo que representa para la provincia en materia de inversiones y exportaciones”.

Esfuerzo mancomunado

Por su parte, el vicegobernador Adán Bahl manifestó que “justamente hoy –cuando festejamos el 206º Aniversario de Paraná- nos alegra que se esté celebrando este Foro Anual que convoca a empresarios entrerrianos, pero también a líderes sociales, políticos y referentes de instituciones para debatir los desafíos que nos propone el futuro, en lo inmediato y en las próximas décadas”.

“Muchos de los temas de la agenda deben ser abordados desde los gobiernos locales, provinciales y nacionales de manera urgente; requieren de un esfuerzo mancomunado, compartido y complementario entre el Estado y el sector privado. Y para eso debemos fortalecer canales de diálogo como estos y abrir espacios de intercambio permanente”, indicó.

Salvar grietas

En tanto, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Héctor Fratoni, dijo estar orgulloso de inaugurar el 14º Foro Anual de la entidad que preside, «una organización que lleva trabajando en la provincia 21 años sin interrupciones».

Luego hizo referencia a la misión de esa entidad, que «es promover el desarrollo económico sostenible, logrando una participación activa de la comunidad empresaria, con propuestas e ideas que aporten beneficios al conjunto de la sociedad entrerriana», entre otros objetivos, y acotó que también se trabaja por «contribuir al logro de una provincia integrada, tanto social como territorialmente con una verdadera diversificación en materia productiva e industrial» y «por una provincia sostenida por el cuidado del medio ambiente», apuntando a garantizar «calidad de vida y empleo para todos».

«Estos son conceptos suficientemente ambiciosos como para definir una enorme agenda de trabajo», sostuvo y se pronunció por trabajar por «el bien común que tiene al ciudadano en el centro». «Debemos empezar a pensar que el verdadero poder está en encontrar la manera de cruzar el puente que me lleva al otro, al que piensa distinto, al que no comprendo. Nuestro país está atravesado por grietas que es necesario salvar, y no es sólo política, sino que también tenemos la social, la de la educación, la del sector privado vs el público, la de género y podríamos seguir. Todos formamos parte de esto y debemos hacer el esfuerzo necesario para superarlo», acotó finalmente.