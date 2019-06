Orrico: “la única forma de salir adelante es trabajando”

A pocas horas del inicio de la veda electoral, el candidato a Intendente, Juan Ruiz Orrico llamó a los votantes a dar vuelta la página en la historia de Concepción del Uruguay “después de más de tres décadas del mismo signo político, los problemas de la ciudad tienen que ver con una política que se alejo de la gente, que dejó de escuchar y se distanció de los vecinos”.

“Hay dos formas de gobernar, desde atrás del escritorio y la otra: la de ir, la de escuchar, la de proponer, la de ver los problemas y arreglarlos juntos. Por eso recorrimos todos los barrios, llevamos una radio itinerante para que cada vecino pudiera hablar públicamente, decir que veía mal y lo que hacía falta”, expuso Orrico.

“Vamos a crear 3 mil puestos de trabajo”

“Nos hicieron creer durante estos 30 años que la generación de empleo era una utopía, que no es posible. Yo les digo: SI, ES POSIBLE!, VAMOS A CREAR 3 MIL PUESTOS DE TRABAJO ¿Cómo? En primer lugar rescatando del abandono los principales centros de generación de empleo, como el Puerto, la Zona Franca o el Parque Industrial. Comenzar a atender y arreglarlos es urgente, para que las empresas busquen radicarse acá. Estuve dialogando con cada emprendedor que se encuentra en el Parque Industrial y sienten el abandono municipal, cambiaremos eso” aseguró Juan Ruiz Orrico.

Además, al respecto agregó “comenzamos a demostrar que es posible cuando logramos desde la gestión Nacional finalizar el Dragado del río Uruguay y la consecuente reactivación del Puerto. El trabajo es posible cuando a la producción le sumamos el desarrollo tecnológico y el conocimiento de INTA, INTI y las Universidades, para lograr líneas de financiamiento, formación y capacitación para el empleo genuino”.

“Construyen obras de pavimiento, pero se olvidan de lo que va por debajo”

“Estamos viendo el crecimiento de la ciudad sin planificación, por eso los barrios se construyen sin agua potable, cloacas y las calles están es estado de abandono por parte del Municipio. Debemos priorizar obras de infraestructura, además de crear nuevos centros en los barrios para que seamos una misma Concepción en cada rincón de la ciudad” enfatizó Juan Orrico.

“Solo quienes viven la realidad de cada barrio saben cuáles son las prioridades. Dudo que una cancha de hockey sea prioridad para los vecinos que les cruza el agua servida por la puerta de la casa, que no tienen cloacas o agua potable. En la política no hay iluminados con la verdad absoluta, los proyectos se generan escuchando al vecino y trabajando juntos, no hay otro camino, ese es nuestro proyecto”.

Una ciudad verde y amigable con el ambiente

Ayer fue el día del ambiente y desde las redes sociales de Juan Ruiz Orrico dieron a conocer otra de sus propuestas: Municipio Sustentable. “Se puede lograr generando un plan de arbolado público urbano, bicisendas, espacios verdes protegidos, playas limpias y conciencia ambiental aplicada en todos los niveles educativos y el cuidado de los animales”.

“Fui a conocer cómo funciona el basural, ¿Sabían que solo le queda dos años de utilidad? Estamos en una emergencia sanitaria en la ciudad, entre más de 100 mini basurales y un predio de 6 hectáreas de basura. Por eso proponemos trabajar con cada hogar potenciando la separación en origen, aplicando desde la Gestión Municipal la recolección diferenciada por días” respondió Orrico.

“Queremos que Concepción del Uruguay vuelva a brillar”

El candidato a Intendente de la lista 502 de Cambiemos, llamó a los vecinos a votar con el corazón “Los uruguayenses tenemos todo para tener la ciudad más importante de la provincia: una historia maravillosa, con riquezas naturales, un gran potencial productivo y emprendedor y, sobre todo, talento y creatividad. Solo necesitamos dirigentes comprometidos en apoyar los avances, terminar con el clientelismo y dejar de proyectar bajo la cabeza de un dirigente político, sino en dialogo con el vecino”.