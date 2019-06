Obligan a una pareja a desalojar un terreno usurpado

Una pareja que usurpara un terreno privado ubicado en calle 21 del Oeste Norte, entre Pablo Sceliga y Santa Teresita de Concepción del Uruguay, fue obligada a restituir el mismo a su legítima dueña.

Se trata de José Rodríguez y Cecilia Rinaldi, representados legalmente por el doctor José Pedro Peluffo, en la causa que llevara adelante la fiscal Albertina Chichi, quien dada la negativa de esta pareja en abandonar el predio donde había montado una casilla, debió ordenar la detención.

La audiencia fue llevada a cabo ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, quien escuchó los alegatos de ambas partes, tras lo cual dispuso hacer lugar a lo solicitado por la fiscal y aceptó el plazo de una semana pedido por el defensor para que sus asistidos procesales pudieran retirar sus pertenencias, no sin antes criticar la situación actual que afecta a numerosas familia que no pueden tener su propia casa y justificando el accionar de sus clientes que ocuparon en terreno en cuestión dado el estado de abandono en el que se encontraba, presumiendo que no tenía propietario alguno.

Así fue el juez dispuso la inmediata libertad de la pareja y dio los plazos para que procedan a retirarse, al tiempo que impuso reglas de conducta por el plazo de 90 días.