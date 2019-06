Noticias de Villa Elisa

CULMINO EL CICLO DE CHARLAS DE USO ADECUADO DE LA BICICLETA: Desde la Dirección de Prevención Urbana de la Municipalidad de Villa Elisa se dio por finalizada el ciclo de charlar en el marco de la campaña de uso adecuado de la bicicleta dirigida a las escuelas de la ciudad.

Estas actividades contemplaron charlas interactivas con en los diferentes establecimientos educativos primarios de la ciudad y zona de influencia y apuntaron a concientizar acerca del uso de las bicicletas como parte del tránsito y del espacio público en la ciudad.

A través de estas charlas se buscó concientizar a los niños en el ámbito de la seguridad y el tránsito para informar, reflexionar y mejorar en el uso de las bicicletas.

Por otro lado y en el mismo sentido, la pasada semana, alumnos de la Escuela Normal pudieron acceder a una charla formativa acerca del tránsito en general, en la que personal de Prevención Urbana pudo exponer las principales reglas de tránsito y evacuar dudas de los presentes acerca de la temática.-

TURISMO MUNICIPAL REALIZARÁ CURSOS DE FOTOGRAFÍA: La Dirección Municipal de Turismo de la Municipalidad de Villa Elisa invita a los interesados a inscribirse en los cursos de fotografía a desarrollarse a partir del 25 de julio próximo en el Salón del Concejo Deliberante Local.

En este sentido se dictarán dos cursos, “Introducción a la fotografía” y «Contadores de Historias» con tres meses de duración cada uno en los que se entregarán los certificados de asistencia pertinentes.-

Los mismos estarán a cargo del Fotógrafo Profesional Ignacio Barragán y los interesados podrán inscribirse en la Oficina de la Dirección de Turismo .

Cabe aclarar que los cursos tendrán un costo de $ 800 mensuales y comienzan el día 25 de julio en horario de 14 a 16 para “Introducción a la Fotografía” y de 19 a 21 para “Contadores de Historias”.-

CONVENIO ENTRE LA ESCUELA 29 Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA: En el día de ayer lunes 24 de junio Directivos de la Escuela Integral N° 29 y representantes de la Municipalidad de Villa Elisa celebraron un nuevo acta-acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales.

En el marco de éste acuerdo entre las instituciones, en el día de comienza a desarrollar sus tareas en el ámbito de parquización, el alumno regular: Ezequiel Ismael Suarez. Éste es alumno del Taller de Formación Laboral Ocupacional Auxiliar en jardinería de la Escuela N°29.

Se define la propuesta de Prácticas Educacionales Vocacionales Ocupacionales como una estrategia de la formación integral, que posibilita y habilita a los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, en ejercicio pleno de sus derechos, la participación real en el ámbito social y laboral y la iniciación y preparación para la inserción laboral.

El sistema de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales no establece entre las partes otro vínculo que no sea pedagógico, no generándose relación jurídica laboral alguna entre el practicante y la Municipalidad.

Las prácticas tendrán un periodo de duración máxima de cinco meses pudiendo ser concretadas en el periodo lectivo escolar. A su vez las prácticas tendrán una carga horaria de tres horas diarias.

De ésta manera, desde el municipio local se siguen fortaleciendo las políticas de integración e inclusión, fomentando la inserción laboral y social de personas con discapacidad.