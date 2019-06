EL “MAGO EMANUEL” A BENEFICIO DE LALCEC El Domingo 23 de junio en el Auditorio Municipal Heraldo Peragallo a la hora 20:30 se realizará una presentación del “Mago Emanuel” con su «Stand up Magic», un unipersonal que conjuga el humor y sus más intrigantes trucos, a beneficio de ALCEC Villa Elisa. Esta presentación implica su nuevo show, “LA REBELIÓN DE LOS SENTIDOS”, espectáculo de proximidad con el público en el que mezcla historias con la magia interactiva, donde la magia le ocurre en el público con la participación todos, desde el lugar y sobre escenario. Sus ilusiones son una mezcla de magia con entretenimiento y actuación teatral, combina el misterio con la seducción, transformando a la magia en una experiencia sensual para ojos y oídos, cuerpo y alma, con ilusiones increíbles que desafían nuestros sentidos y conmueven profundamente. El humor acompaña la magia sorprendiendo constantemente, haciendo que el espectáculo sea no solo fantástico por la magia visual e impactante, si no super divertido del comienzo al final. Como siempre para toda la familia. Las entradas anticipadas tienen un costo de $300 y están a la venta en Kiosco La Terminal, oficina de Cultura y en la sede de LALCEC.-. Sobre Emanuel Es el hijo mayor de dos grandes figuras del ambiente artístico de Argentina, nacido el 24 de julio de 1968 en Buenos Aires. Su padre se llama Carlos Gandolfo, fue un importante y reconocido director y maestro de actores y su madre Dora Baret importante y reconocida actriz de TV, cine y teatro. Emanuel desarrollo un gran interés por la magia desde muy chico. A los 14 años comenzó a estudiar en la escuela de Fu-Manchu, mientras estudiaba en el secundario. Ha participado de los eventos mas importantes del país para una extensa lista de empresas que han confiado y confían en su talento. Trabajo y trabaja en los programas de TV más importantes de Argentina, Susana Giménez, Show Match con Marcelo Tinelli, entre otros, Ecuador, Uruguay, Chile y Miami con Don Francisco, y en los teatros más importantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. Las últimas seis temporadas, en Mar del Plata, realizó seis diferentes espectáculos sorprendiendo año tras año y siendo uno de los espectáculos más vistos, transformándose en un clásico de la temporada Marplatense, ganando dos años el premio Estrella de Mar al mejor espectáculo. Sus ilusiones son una mezcla de magia con entretenimiento y actuación teatral. El combina el misterio con la seducción, transformando a la magia en una experiencia sensual para ojos y oídos, cuerpo y alma, con ilusiones increíbles que desafían nuestros sentidos y conmueven el alma. SEGUNDA FERIA “MUCHO GUSTO” La Dirección Municipal de Turismo de la Municipalidad de Villa Elisa se encuentra avocada a la organización de la segunda edición de la “FERIA MUCHO GUSTO” prevista para los días sábado 27 y domingo 28 de julio entre las 11 y las 19 horas en el Paseo de la Democracia. Recordemos que esta feria es aspira promover los sabores regionales y ya se encuentra abierta la inscripción para los interesados. Podrán participar instituciones, grupos de trabajo solidarios y emprendedores que elaboren productos para consumo, preferentemente con materias primas de la región como dulces, embutidos, alfajores, nueces, licores, encurtidos, panificación, vinos, cerveza artesanal, quesos, miel, entre otros. Además se prevé ofrecer productos elaborados en el momento como empanadas, tortas fritas, entre otros y tendrá como en la edición anterior, un “patio de comidas”. Los interesados que deseen conocer más detalles del evento y condiciones para la participación deberán contactarse dirigirse a la Oficina de Turismo de 15 a 20 horas o llamar al 03447-481717. ABUELOS EN ACCION CULTURALES El lunes 17 pasado en instalaciones del Centro Saboya Argentina de nuestra localidad se realizó la instancia local de Abuelos en Acción donde resultaron elegidos los representantes elisenses para participar de la instancia departamental. Los elegidos fueron en las disciplina danzas Folclóricas Litoraleñas, Rosa Alarcón y Norberto Valentino, en Tango María Elena Sandobal y Miguel Ardito, y en Canto Femenino Nives Gil. En tanto el viernes próximo estarán lo resultados para Cuento y Pintura respectivamente. Además cabe destacar que el jurado estuvo compuesto por tres integrantes, dos profesores de danzas y uno de canto siendo los mismos Rolando Torrant, Morena Guerrero y Ezequiel Fretes. SE TRABAJA EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMINOS URBANOS En la mañana de hoy la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad e Villa Elisa se encontraba abocada a la reparación de los caminos urbanos en tres frentes distintos. En este sentido las tres motoniveladoras que dispone Obras Públicas se encontraban realizando trabajos de reparación y mantenimiento de los caminos urbanos para hacer frente al deterioro sufrido por las intensas lluvias de los días pasados. De esta manera se mejora la transitabilidad de los automovilistas y usuarios ocasionales de los caminos de la planta urbana que, debido a las excesivas lluvias, han sufrido un deterioro importante en cuanto a pozos, arrastre de material e incluso ahuellamientos producidos por los vehículos. Por otro lado también se estaba trabajando con maquinaria liviana en la limpieza de cunetas y badenes visto el arrastre de material también producto del escurrimiento pluvial de días pasados.