Noticias de San José

Está en marcha la edición 2019 de “Turismo Educa”

Además de un juego para aprender a conocer los paseos de la ciudad, un guardaparque acompaña a personal de turismo para difundir El Palmar

La coordinación municipal de Turismo de San José como es habitual en el mes de junio, dio inicio con el programa “Turismo Educa” que este año 2019 contempla diferentes acciones.

En primer lugar se comenzó con la visita a todos los cuarto grado de las escuelas primarias de la ciudad donde se abordan charlas sobre turismo, además de entregar a cada alumno el juego de la Oca de los paseos turísticos.

Este año además se suma a las charlas un guardaparques de El Palmar, quien expone acerca del mismo y a la vez invita a visitar el Parque Nacional. En la última semana de junio junto a la municipalidad se coordinará el traslado de todos los niños de cuarto grado de la ciudad al Parque Nacional El Palmar. Los directivos de las escuelas reciben además la invitación para realizar el recorrido verde, declarado de Interés Educativo, que contempla la visita a la reserva natural del balneario San José y de las Termas para todos los ciclos.

Mes contra el abuso y el maltrato en la vejez

Arrancó el ciclo de conciertos corales por los hogares de ancianos de San José

Familiares y adultos mayores del hogar de ancianos “La Inmaculada” disfrutaron el pasado sábado 1º de junio del primer encuentro del ciclo de conciertos corales por los hogares de ancianos de San José. Las presentaciones se realizarán todos los sábados durante todo el mes de junio. En la primera fecha se presentó Coral Candilejas, con un clásico repertorio de música popular. Esta iniciativa impulsada por el Pprograma de Adultos Mayores de la Municipalidad de San José junto al director de coros, Leonel Policastro, tiene la finalidad de llevar un espectáculo coral a los hogares de ancianos de la ciudad y a su vez concientizar sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora a nivel mundial todos los 15 de junio.

Participaron veinte adolescentes

Se brindó un taller de programación para jóvenes en San José

Orientado al diseño de videojuegos, la jornada fue organizada por el Museo Municipal de Ciencias Naturales de la ciudad junto la Escuela Normal de Villa Elisa y la Escuela Secundaria “Melchiori”

El pasado sábado 1º de junio tuvo lugar en el Honorable Concejo Deliberante el primer taller de programación para jóvenes, organizado en conjunto por el Museo de Ciencias Naturales de la Municipalidad de San José, la Escuela Normal Superior “Dr. Luis Cesar Ingold” y la Escuela Secundaria N°3 “Presbítero Eliseo Melchiori”.

Asistieron unos 20 adolescentes con sus computadoras dispuestos a explorar el mundo de la programación y a través de ella del diseño de videojuegos en esta oportunidad. La jornada se llevó a cabo de forma dinámica con la presentación de vídeos y acompañados por los tres profesores de la Esc. Normal “Dr. Luis César Ingold”; que de forma personal contribuían al entendimiento de los contenidos o acciones por parte de los estudiantes.

“La realidad actual nos demanda nuevas destrezas y habilidades informáticas que nos permitan explorar y desandar nuevos desafíos, este fue el principal desafío del taller, ayudar a explorar a los adolescentes que podemos hacer con nuestras computadoras para el día de mañana seguir estudiando carreras afines o involucradas con la programación y la robótica” señalaron desde el Museo de Ciencias.

Y agregaron: “La idea es seguir trabajando para gestionar nuevos talleres sobre la temática y contenidos afines, puesto que notamos gran interés por parte de los asistentes y estudiantes”.

Se traslada al lunes la entrega de bolsones en El Brillante

La coordinación de Desarrollo y Políticas Sociales de la municipalidad de San José informa que por cuestiones organizativas, los bolsones de El Brillante no serán entregados el próximo miércoles 5 de junio. Los mismos podrán retirarse el lunes 10 en la oficina municipal del barrio.

Vacunas antirrábicas y castraciones en el centro veterinario municipal

La Municipalidad de San José recuerda que en el centro veterinario de Avenida Mitre, frente al frigorífico PGE, se aplican vacunas antirrábicas los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas. Asimismo se recuerda que los días martes y jueves se llevan a cabo esterilizaciones de perras y gatas.

Polideportivo Municipal

Comenzaron intercolegiales y clasificatorios para los Juegos Evita

Este martes dieron inicio los torneos locales de handball masculino sub 14 y sub 16. El miércoles se disputará la instancia local de atletismo sub 14

Esta semana lanzaron los torneos locales intercolegiales clasificatorios para el departamental de handball sub 14 y sub 16 de todas las escuelas de la ciudad de San José. Las actividades se desarrollan en el gimnasio cerrado del polideportivo municipal donde este miércoles comenzarán también las instancias locales de atletismo sub 14 de los Juegos Evita.

“Hoy arrancamos a hacer el handball local interescolar para encontrar los equipos que participen del departamental que se hace en Villa Elisa” comentó Alexis Hermosid, profesor y delegado departamental de educación física.

“Compartimos una linda jornada entre todas las escuelas que por ahí es lo más lindo y lo más agradable” dijo.

“Este miércoles empezamos con categoría sub 14 de atletismo para los Evita, participan todas las escuelas, veo que este año estamos los profes un poco más integrados trabajando más en conjunto, se ve un lindo clima por parte del cuerpo docente de todas las escuelas y eso hace que las cosas salgan lindas como hoy que estamos viviendo una mañana y una jornada agradable” puntualizó Hermosid.

Conmemorando el día de la República Italiana

Se realizó la tradicional polenta de la familia Piamontesa de San José

Un centenar de descendientes, socios y amigos disfrutaron de esta comida propia de los inmigrantes piamonteses, que se realizó en “La Cocina de la Abuela” del Museo Histórico Regional

Al conmemorarse el 2 de junio un nuevo aniversario de la República Italiana, la Familia Piamontesa de San José organizó como todos los años, la típica polenta con bolognesa, elaborada por el chef cheff Manuel Aguirre. Un centenar de descendientes, socios y amigos disfrutaron de esta comida propia de los inmigrantes piamonteses, que se realizó en “La Cocina de la Abuela” del Museo Histórico Regional de San José.

El Presidente de la entidad, Marcos Taffarel dio la bienvenida a los comensales y recibió una bandera del Piamonte proveniente de la Federación de Asociaciones Piamontesas de Argentina. También durante la velada se interpretó junto a los presentes el Himno de Italia y la canción de la región “Piamontesina Bella”. Al finalizar el plato principal se sirvió de postre la tradicional tarantela italiana.

En la Casa del Bicentenario

Comenzó en San José un seminario gratuito de audioperceptiva y elementos técnicos

A lo largo de esta capacitación que consta de tres jornadas se irán abordando contenidos tales como herramientas armónicas, melódicas y rítmicas para utilizar en la música popular

El pasado sábado 1º de junio arrancó en la Casa del Bicentenario de San José el primero de tres encuentros del seminario gratuito de audioperceptiva y elementos técnicos dictado por el músico-compositor, Jona Rojas. A lo largo de esta interesante capacitación que consta de tres jornadas se irán abordando contenidos tales como herramientas armónicas, melódicas y rítmicas para utilizar en la música popular apuntado a músicos principiantes e intermedios y a todos los instrumentistas como guitarristas, bajistas, bateristas/percusionistas, cantantes, tecladistas, violinistas y otros.

Cabe mencionar que durante la cursada se realizaron actividades prácticas y teóricas, además se realizará un trabajo final de composición y arreglos grupal en el género musical que elija cada asistente. Los próximos encuentros serán el 15 y 29 de Junio de 9 a 12 en la Casa del Bicentenario.

El próximo 20 de junio

Se realizará un remate a beneficio del hogar de Ancianos La Inmaculada

Se recuerda a toda persona que quiera donar elementos para dicho remate, deberá acercarse de lunes a viernes de 9 a 11 y de 16 a 18 horas al Hogar de Ancianos La Inmaculada (9 de Julio 2156)

El próximo 20 de junio desde las 14 horas se realizará una jornada de remate en el salón del Hogar de Ancianos la Inmaculada. Esta iniciativa es impulsada por la comisión del hogar junto a la martillera pública Sabrina Valiente. Durante la jornada se pondrá a la venta: roperos antiguos, sillas, mesas de luz, Tv, muebles varios, utensilios de cocina, vajilla antigua, entre otros lotes. Además habrá servicio de venta de tortas fritas y agua caliente.