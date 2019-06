Ladrones asaltaron a vecinos del Barrio 40 Viviendas

Personal policial dependiente de Comisaria Primera, recibió este domingo en horas de la noche una denuncia de vecinos de Barrio 40 Viviendas, ubicado en zona de la curva del acceso Frondizi, quienes manifestaron haber sido víctimas de un robo a mano armada.

Según pudo establecer 03442, en su relato en sede policial, una mujer dijo que este fue perpetrado cerca de las 20:30 por tres sujetos, dos de los cuales estaban armados con un revólver y una tumbera.

La víctima contó a la autoridad policial que se encontraba en su domicilio y pudo ver como un sujeto intentaba robar elementos de una casa y una moto Yamaha de otra lindante, por lo que intervino para evitarlo pero el ladrón la habría intentado agredir.

Fue en ese momento que salió el esposo que se interpuso y comenzó a forcejear con el malviviente logrando reducirlo y en ese momento se acercaron otros dos individuos para atacar a su marido, por lo que la denunciante fue a su casa a buscar el celular y llamar a la Policía, pero al salir vio que uno de los malvivientes corría a su esposo con arma de fuego y el otro empuñaba un arma tipo tumbera con la que le apuntó y le exigió el teléfono.

En ese instante el tercer ladrón se fue sobre ella y la agarró de los brazos, comenzando a forcejear para que no me robara el celular pero este la tiró al suelo y me lo sacó.

Tras el violento hecho, los delincuentes se retiraron del lugar, por lo que la mujer pudo ir a buscar a su esposo que intentaba salir en el auto en la búsqueda de los asaltantes.

Conocida el incidente, se iniciaron las actuaciones policiales, con intervención de personal de las Divisiones Investigaciones y Criminalística, con conocimiento de la Fiscalía de turno.