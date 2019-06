La Sub 15 cayó en su debut ante Colón

El Seleccionado Sub 15 de Concepción del Uruguay no tuvo el mejor debut en el Nacional de la categoría, cayó de local 2 a 1 frente a Colón en el estadio Núñez, que mostró un interesante marco de público. El partido correspondió a la 2ª Fecha de la Etapa Clasificatoria Provincial.

En la primera etapa Washington Luna puso en ventaja a nuestros chicos cuando se jugaba un cuarto de hora. Brandon Geist desbordó por la derecha y mandó al área la bola, que tras un intento fallido de Márquez, derivó en Luna que la empujó al gol.

La alegría duró apenas un minuto, cuando Gonzálo Noia se coló a espaldas de los centrales, dejó en el camino al arquero y tocó suave para empatar el juego.

En la segunda etapa, la diferencia en la red fue nuevamente obra de Noia, ganando a pura potencia y definiendo ante el achique de Zufiaurre.

Los Colonenses, que derrotaron a Gualeguaychú en la primera fecha, dominan el grupo con 6 puntos. En la próxima jornada, nuestra selección hará su primera salida, deberá viajar al sur entrerriano para medirse con Gualeguaychú.

Síntesis

Concepción del Uruguay 1 – Colón 2

Goles: PT: 15’ Washington Luna (CdelU); 16’ Gonzálo Noia (C) ST: 31’ Gonzálo Noia (C)

Concepción del Uruguay: Gastón Zufiaurre Schab; Brian Moreira, Brian Ortíz Adon, Juan Benítez, Ezequiel Chiappella, Nicolás Romero, Brandon Geist, Washington Luna, Enzo Márquez, Enzo Escalada y Thomas García DT: Martín González

Colón: Valentín Coronel, Emanuel Reyna, Mikel Simiand, Emiliano Hill, Bruno Soplan, Pehuen Gaillard, Luca Avalos Barrios, Thiago Putallaz, Gonzálo Noia, Valentín Follonier y Pablo Mezquita Cejas DT: Alexis Hermosid

Cambios: PT: 27’ Maximo Mansfield x Hill (C) ST: 6’ Lautaro Dening x Luna (CdelU); 8’ Tomás Omacini x García (CdelU); 11’ Fracisco Goyeneche x Avalos Barrios (C); 25’ Joaquín Muñiz x Chiappella (CdelU) y Juan Forclaz x Mezquita Cejas (C); 33’ Andrés Dodera Noir x Soplan (C) y 39’ Santiago Romero x Ortíz Adon (CdelU)

No ingresaron: Geremías Cardoso (CdelU); Ismael Ríos (C)