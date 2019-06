Juegos Evita: se disputó la etapa local y departamental de hockey

Con la disciplina de hockey comenzaron las competencias de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2019 en Concepción del Uruguay, organizados por la Dirección de Deportes Municipal.

Este miércoles se disputó en la cancha del Club Regatas Uruguay la instancia local y departamental de hockey sobre césped femenino y masculino para las categorías sub 14 y sub 16. Participaron los clubes Juventud de Caseros, San Martín de Herrera, Defensores de Pronunciamiento, Regatas Uruguay, República de Italia, Jockey Club y Aero Club de Basavilbaso.

En la rama femenina sub 14 y sub 16 se consagró campeón en ambas categorías el club Regatas Uruguay, siendo el segundo puesto para Juventud de Caseros. En la categoría masculino sub 14, el ganador fue República de Italia y el segundo puesto para Defensores de Pronunciamiento en definición por penales. En la categoría sub 16 el equipo clasificado fue Defensores de Pronunciamiento.

Los ganadores clasificaron para las finales provinciales a disputarse en Concordia, del 24 al 26 de julio.