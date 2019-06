Jornada final en el juicio del Convento de Carmelitas: este viernes serán los alegatos

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay escuchará este viernes los alegatos de las partes, en el marco del debate oral y público de la causa en la que está imputada por privación ilegítima de la libertad la religiosa Luisa Esther Toledo, quien fue al momento de los hechos priora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, conocido como el Convento de las Carmelitas Descalzas.

En agosto de 2016, la edición papel de la Revista ANÁLISIS publicó una investigación periodística donde se brindaron detalles sobre la situación que vivieron dos religiosas a las que la madre superiora no permitía dejar el claustro del Convento, además de una serie de tormentos y mortificaciones a manera de crueles castigos.

Fue esta denuncia periodística la que derivó en la intervención del Poder Judicial y desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que terminó con la imputación contra la entonces titular del convento, Luisa Esther Toledo, por la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad, en dos hechos.

Luego de la inspección ocular que se realizó ayer en el convento, se espera para este viernes uno de los testimonios más esperados en el debate oral. Se trata de la declaración de Mauricio Landra, un sacerdote oriundo de Larroque, quien podría echar luz sobre la mirada de la ex priora respecto del manejo de la vida cotidiana del monasterio.

Posteriormente, serán los alegatos de las partes donde el Ministerio Público Fiscal pediría para la religiosa una pena de entre seis y ocho años de prisión. Cabe recordar que para el delito de la prisión ilegitima de la libertad agravada por el paso del tiempo, el Código Penal dispone una pena mínima de dos años de prisión y una máxima de 12.

Desde la defensa a cargo de Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli se descarta que pedirán la absolución de su defendida. Se espera que Toledo se haga presente en la audiencia de este viernes dado que tendrá la posibilidad de dirigir sus últimas palabras al Tribunal, pese a que ya declaró en la audiencia de apertura.

El Tribunal de Gualeguay está integrado por los magistrados Darío Crespo (quien lleva adelante la dirección del debate), y los vocales Javier Cadenas (segundo voto) y Alejandra Gómez (tercer voto).

El Ministerio Público Fiscal está integrado por el fiscal Rodrigo Molinas y el fiscal general coordinador de esa jurisdicción Jorge Gamal Taleb; mientras que la defensa particular de la imputada es ejercida por los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.

La defensa particular

Los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli ejercen la defensa particular de la imputada Luisa Toledo. Y en los alegatos de apertura, Cullen advirtió al Tribunal que para ellos “desde lo racional jamás vamos a comprender a una Carmelita. Porque desde lo racional no vamos a entender ver la obra de Dios en un pájaro. Porque desde lo racional no vamos a entender cómo una persona va a estar rezando permanentemente. Porque desde lo racional no vamos a entender una Constitución medieval con normas del año 1.500; pero que están aprobadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina”.

“¿O acaso ahora pretenderemos cambiar la religión? ¿O acaso ahora pretenderemos desde lo racional cómo debe profesarse el vínculo con Dios? Eso es precisamente lo que no debemos permitir de un Estado, porque está protegido por la Constitución de la Nación”, aseveró

Y espetó: “Aquí se quiere entablar un juicio basado en la razón. La razón que precisamente niega la posibilidad de un milagro, niega la posibilidad de la intervención divina. No estamos frente a un juicio racional, ni siquiera frente a un juicio contrario al estado actual de la civilización. Estamos frente a un juicio contra la Iglesia Católica, donde se quiere poner en el banquillo a quien ha sido elegida por sus pares, a través de un voto democrático como priora del Convento. Así eligieron a la madre Luisa Toledo; sino que se llama la Madre Isabel porque es su nombre dentro de la grey católica”.

“No hay ninguna forma que este proceso pueda continuar hacia un final plausible, si nosotros no nos despojamos precisamente del uso fanático de la razón”, alegó; para solicitar “la absolución de Luisa Toledo y no cuestionar más a las Carmelitas Descalzas”.

La publicación

El 25 de agosto de 2015, la Revista ANÁLISIS, publicó la investigación periodística y que permitió se tome conocimiento de la existencia de esta situación delictiva. Así, el Ministerio Público Fiscal inició de oficio (“notitia criminis”) y entre las primeras medidas adoptadas fue la de solicitar al Juzgado de Garantías el allanamiento al Convento, dada la gravedad de los hechos publicados.

En ese procedimiento ya se pudo recolectar diversos elementos que permitió verificar la correspondencia de lo informado periodísticamente con la realidad. Se secuestraron látigos, cilicios y mordazas, entre otros objetos de claro poder probatorio.

Por eso para el fiscal Gamal Taleb, este juicio “será liberador y reparador para las víctimas en la medida que le permitirá explicar este penoso suceso de su vida ya no por la culpa propia sino por el comportamiento defectuoso de su autora, y desterrar del Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá las prácticas medievales y aberrantes que son contrarias al estado actual de la civilización, al Estado de Derecho de la República Argentina y al sistema universal de los Derechos Humanos, que valen para todos”.