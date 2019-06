Interna en Cambiemos: De Ángeli – Lena, los otros nombres para el Congreso

El senador nacional vinculado al agro busca repetir mandato y por eso competirá en las PASO de agosto · Hacia el interior de Cambiemos en la provincia disputará el cargo con el actual senador provincial radical Raymundo Kisser y con Hernán Blazquez (PRO).

Por Diputados, la actual legisladora provincial de Chajarí, Gabriela Lena, hará lo propio con otras tres nóminas enfrente, la de Arribalzaga, la de Jurado y la de Gainza. “Que la UCR encabezara las dos listas “era una expresión de deseo, no un imperativo», dijo la chajariense.

“Juntos somos el cambio” se llama la nómina que lleva como candidatos a senadores a Alfredo De Ángeli y Estela Olalla y para diputados a la actual diputada provincial, Gabriela Lena y al intendente de Basavilbaso y presidente del PRO, Gustavo Hein.

«Siento un gran orgullo y una enorme responsabilidad ante la posibilidad de representar a mis comprovincianos en el Congreso Nacional y si los entrerrianos nos acompañan seré una ferviente defensora de los intereses de nuestra provincia y sobre todo del federalismo», dijo Gabriela Lena.

A la hora de explicar cómo se llegó a su postulación y al armado de la lista, sostuvo: “Como ocurre en estos casos, siempre hay posiciones en pugna, pero tanto en el radicalismo como desde el PRO primó la sensatez y, por sobre cualquier interés particular, se buscó armar una lista de integración, competitiva, que seduzca a los entrerrianos, que defienda sus intereses y que acompañe al proceso de transformación que viene llevando adelante el gobierno federal”.

«Quienes estamos en política siempre tenemos que preparamos para asumir responsabilidades. Yo he dicho muchas veces que no tenía inconvenientes en ‘volver a la Escribanía’ luego del 10 de diciembre, pero muchos correligionarios me honraron al proponer mi nombre para la integración de las listas y como soy una ‘militante todo terreno’ no le esquivo a los desafíos», dijo.

«Más allá que esta posibilidad implica poder representar a todos los entrerrianos, creo que también es un justo reconocimiento para el departamento Federación y, en particular, para Chajarí, donde Cambiemos realizó una de las elecciones más importantes, logrando el 67,5% de las preferencias en mi ciudad. Además ganamos la senaduría del Departamento», destacó.

“¿Cómo se interpreta la conformación de esta lista luego de que el radicalismo aprobara por congreso que sean radicales quienes encabecen las listas?” le preguntó esta Agencia a Lena y ésta respondió: “Me parece que primó tener una lista conjunta de unidad que no se logró”.

Además consideró que “encabezar las dos listas era una expresión de deseo no un imperativo”.• La lista completa

Senado

Alfredo De Ángeli – Stella Olalla de Moreyra

Diputados

Gabriela Lena – Gustavo Hein – Magdalena Reta de Urquiza – Lucas Fuscado.

