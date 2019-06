El voley en los Juegos Deportivos Evita

Organizado por la Dirección de Deportes dio comienzo en el gimnasio del Centro de Educación Física Nº 3 la Etapa Local de Voley de los "Juegos Deportivos Evita 2019" para la categoría sub 15 Femenino.-

Participaron las instituciones Colegio del Uruguay, Agrotécnico de San Justo, Escuela Nº 23, Escuela Nº 8 (Colonia Elía), Escuela Técnica Nº 1, Escuela Secundaria Nº 14, Escuela Normal, Escuela Nº 15, Sagrado Corazón, Instituto Santa María Goretti, Escuela Nº 26 Bicentenario y el club Bajada Grande.-

Se disputaron 24 partidos durante la jornada y se consagró campeón el equipo del Instituto Goretti “A” quien venció en la final al Colegio del Uruguay por 2 set a 0 con parciales de 20 – 14 y 20 – 8.- Los demás equipos semifinalistas fueron la Escuela Técnica Nº 1 y la Escuela Nº 23.-

La actividad del Voleibol en el marco de los Juegos Evita continuará el día Miércoles 12 de Junio para la categoría sub 17 Masculino, el Jueves 13 de Junio la categoría sub 17 Femenino y el Viernes 14 de Junio culminará con la categoría sub 15 Masculino.-