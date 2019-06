El Hospital Centenario ingresó a la red de telemedicina más grande del país

Los Hospitales Centenario Gualeguaychú y Juan P. Garrahan concretaron la primera Jornada Provincial de Oficinas de Comunicación a Distancia [OCD] a través de una red de telemedicina integrada por cerca de 300 hospitales.

Así se le dio la bienvenida formal al nosocomio para la integración de esta estructura de referencia y contra-referencia que comanda el Hospital de Pediatría Garrahan. Al Auditorio de la unidad Bicentenario asistieron también los referentes de las oficinas que ya funcionan en el Materno Infantil «San Roque» como el Hospital «Delicia Masvernat» de Concordia.

Estas OCD conectan a más de 260 hospitales públicos de las diferentes provincias a fin de realizar consultas a distancia; consultorios virtuales por videoconferencia; teleseguimientos; diagnósticos y teletratamientos para facilitar el acceso de los pacientes a diferentes niveles de complejidad.

El director del Hospital Centenario, Hugo Gorla, subrayó que «una vez más tratamos de estar a la vanguardia integrando una de las redes de telemedicina más importantes del país, con recursos humanos que se han formado en el Garrahan y ahora aplican ese saber a nuestros pacientes. La salud pública se vale de las nuevas tecnologías para brindar la mejor respuesta posible a los sectores más vulnerables de la sociedad. Cada día queda demostrado que somos uno de los referentes provinciales en telemedicina».

Al mismo tiempo se llevan adelante acciones de teleeducación y telegestión bajo la coordinación de Antonio Luna, en Redes y Comunicación a Distancia, y Celeste Sabiniano que es la líder de proyectos a cargo de OCD. En Gualeguaychú, estuvieron presente Javier Zanon, en Gestión de TICS, y Paola Cabral desde la Gestión Administrativa.

«Inauguramos oficialmente la Oficina del Centenario con la participación del resto de los hospitales cabeceras de la provincia para empezar a pensar la red regional, en cómo comunicarnos o ampliarla con un tercer nodo», detalló Cabral.

Al respecto, el director de la OCD Gualeguaychú, Santiago Chacón explicó que «entre las tres oficinas de Entre Ríos podemos decir que tenemos casi cubierta la mayoría de las especialidades. Eso es lo importante, la gran demanda de interconsultas se resuelve con recursos humanos que están en la provincia, más allá de la infraestructura o de contar con un quirófano de alta complejidad para su resolución quirúrgica, etc. Así muchas veces, hay diagnósticos y tratamientos que podemos encararlos en el circuito interno y Garrahan funciona como una especie de backup que nos guía sobre los pasos a seguir».

Más de 260 hospitales en red

A partir de ahora, Gualeguaychú es una de las «cabeceras de la red que comparte con Concordia y Paraná. El resto de los hospitales de menor complejidad van a consultar al Centenario. Entre estos tres nodos se hará la interconsulta para resolver el caso o irán a uno de mayor complejidad, que no necesariamente tiene que ser Garrahan, sino que pueden establecer contacto con Córdoba, Jujuy o Chubut», ejemplificó Paola Cabral.

Para la responsable administrativa de las Oficinas, el Centenario pasa a ser uno de los referentes territoriales. «Es una red donde no hay una pirámide, es horizontal, con nodos que están conectados entre sí por complejidades, respetando siempre las referencias locales porque un hospital de menor complejidad no podría saltar nunca al Garrahan sin pasar primero por las instancias dentro de la provincia, para luego buscar acompañamiento en Buenos Aires», describió.

«A través de esta herramienta se posibilitan las interconsultas, telegestión, teleasistencia y teleeducación. Son las patas más fuertes del proyecto de las Oficinas de Comunicación porque, como decimos en Garrahan, a la red se la construye entre todos», remarcó Paola Cabral.

A su turno, el neurólogo Santiago Chacón postulo que «es nuestro ingreso a una red nacional muy grande de comunicación a distancia y telemedicina de Garrahan. Nos ofrecieron ser la sede de todas las Oficinas conectadas en el país. Lo armamos en sólo tres semanas y con un resultado altamente satisfactorio».

Además de la conexión remota, el segundo factor muy importante de estas jornadas es que los tres nodos de la provincia, por primera vez, reunieron a sus directores en un mismo espacio: Judit Kupervaser de Concordia, Marcelo Itharte de Paraná y Santiago Chacón por el Centenario.

«Nos juntamos para delinear proyectos, no solamente a nivel de telemedicina país, sino para crecer y hacernos fuertes como provincia ya que entre nosotros tenemos la posibilidad de interactuar. Sin dudas, la tecnología avanza y la telemedicina ya es una herramienta o la mano derecha para la labor cotidiana del médico», referenció Chacón.-