El domingo vuelve el básquet de primera local

El domingo 30 comenzará el Torneo de básquet, de mayores tanto masculino como femenino. Tendrá un formato de competencia con una primera fase jugarán todos contra todos, luego habrá cruces de cuartos, semifinal y final para definir a los campeones

Los equipos masculinos que participaran serán: Almafuerte, Parque Sur, Regatas, Rocamora, Zaninetti, con 2 equipos.

Rn la rama Femenina participarán: Allavena (ROU), Parque Sur, Regatas, Rocamora, Zaninetti.

La novedad pasa por la participación del equipo de la ciudad de Paysandu, Centro Allavena, el mismo viene participando en el torneo de intermedias que organiza la asociación y busca darle competencia a sus jugadores.

Cabe aclarar que hubo otros equipos interesados en participar del torneo pero por cuestiones organizativas y de calendario, se debió darle prioridad a los equipos de la ciudad, no obstante es un lindo aliciente saber que clubes de otras asociaciones buscan competencia en ARBPR.



La primer fecha sera el domingo 30 de junio en cancha de Almafuerte y la jornada sera la siguiente:

13.00 horas: REGATAS vs. ZANINETTI – masculino-

15.00 horas: REGATAS vs. ZANINETTI – femenino-

17.00 horas: ROCAMORA vs. PARQUE SUR – masculino-

19.00 horas: ROCAMORA vs. PARQUE SUR – femenino-

21.00 HORAS: ALMAFUERTE vs. ZANINETTI B – masculino-

en esta 1° fecha tiene libre ALLAVENA en la rama femenina.