El Clausura comenzará el 23 de junio

Se resolvió en una votación igualada que desempató el Presidente del Consejo Directivo. Se jugarán nueve fechas clasificatorias y habrá un Play Off Final con partidos de ida y vuelta.

En el Salón de reuniones “Juan Antonio Sansoni” de la Liga de Fútbol, el Consejo Directivo y los Delegados de los Clubes terminaron de dar formato al Torneo Clausura “Reynaldo Squivo”.

Tras varios minutos de debate sobre distintos formatos de torneo, se llegó a una decisión por unanimidad. Se jugará una Etapa Clasificatoria de nueve fechas, todos contra todos, tras la cual los equipos ubicados del 1° al 8° puesto clasificarán a Cuartos de Final.

El Fixture será el mismo del Apertura invirtiéndose la condición de local. Respeto del Play Off se dejó establecido que todas sus fases serán a partidos de ida y vuelta, uno en cada cancha y sin ventaja deportiva, jugando el segundo encuentro de local el mejor clasificado. Los Cuartos de Final tendrán los siguientes cruces 1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

En cuanto a la fecha de comienzo hubo nuevamente largos minutos de argumentaciones sobre comenzar el 16 o el 23 de junio. Para resolverlo se procedió a la votación. Atlético Uruguay, Rivadavia, Almagro, Engranaje y Parque Sur apoyaron la moción de arrancar rápidamente. Gimnasia, María Auxiliadora, Lanús, Agrario Rocamora y Atlético Colonia Elía la de esperar una semana más. Lo resolvió el voto del Presidente del Consejo Directivo y arrancará el 23 de Junio.

Finalmente se programaron los horarios para el partido que le pondrá cierre al Apertura “Carlos María Casaretto” entre María Auxiliadora y Parque Sur. Se enfrentarán en Cristo de los Olivos el próximo sábado a las 14:30 Hs.

El nombre del Clausura.

Se llamará Reynaldo “Toti” Squivo y así lo describe el presidente liguista, “Nació futbolísticamente en el barrio La Concepción, y fue Sporting su cuna. Allí dio sus primeros pasos pero su real dimensión la alcanzó en Atlético Uruguay. Jugador creativo, exquisito y que aparecía en las tardes complicadas. Lleno de goles a sus adversarios y las gargantas gritaron su nombre. Fue Director Técnico y volcó sus conocimientos en los nuevos talentos.

No lo duden, si hablamos de fútbol, hablamos del “Toti” Squivo, una perla preciosa.”

Programación

Sábado 08/06

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Parque Sur

Horarios: 11:00 4ª División • 12:30 Hs. 3ª División • 14:30 Hs. 1ª División • 16:30 Hs. Veteranos