Crecida del río Gualeguaychú: son 134 las personas evacuadas

Autoridades de Gualeguaychú señalaron que en la madrugada de este jueves 20 de junio se actualizó el número de personas asistidas por la crecida del río Gualeguaychú, que a las 10 horas había llegado a los 4.65 mts.

Colegas de Radio m.Máxima señalaron que en las instalaciones del Regimiento en Urquiza al Oeste hay 95 personas que fueron evacuadas de sus hogares debido a la creciente del río Gualeguaychú. En el club Black River hay 13 personas más, mientras que en el club Pueblo Nuevo hay 15 y en un hostel de la ciudad hay 11 actualmente; sumando de esa manera 134 los evacuados hasta el momento.

Desde el área de salud se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada. La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.

Recordamos que todas aquellas personas que necesiten de la asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú por la crecida del río deberán comunicarse al 103, teléfono habilitado las 24 hs para tal fin.

Suspenden el acto por el día de la Bandera

La Municipalidad de Gualeguaychú informó que el acto programado con motivo del Día de la Bandera quedó suspendido debido a la incesante crecida del río Gualeguaychú y la emergencia hídrica que está atravesando la ciudad. Cabe destacar que esta decisión fue tomada en conjunto con la Dirección Departamental de Escuelas.

A raíz de esto, todos los esfuerzos de la Municipalidad están abocados al auxilio de los vecinos y las vecinas afectadas por el desborde del río Gualeguaychú que debieron ser trasladados al centro de evacuados.