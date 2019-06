Busti: «Voy a seguir el lineamiento que marca el gobernador de la provincia Gustavo Bordet»

El ex gobernador de Entre Ríos Jorge Pedro Busti, habló al aire de «La Rueda Mágica» de Radio UNER, y dio su visión de cara a las elecciones de presidenciales.

En cuanto a la decisión de Miguel Pichetto de formar parte de la fórmula junto a Mauricio Macri, dijo: “Es una decisión personal de él pero de cualquier manera no creo que el peronismo arrastre mucha gente. Indudablemente es un hombre que hace 18 años es parlamentario, pero no creo. En ese sentido voy a seguir el lineamiento que marca el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, que es donde van a ir la mayoría de los peronistas”.

«A Pichetto lo conocí en el año 2000 cuando estuve 2 años de Diputado Nacional y el era ultra Menemista. Después yo gané las elecciones de Senador Nacional y el entró como Senador Nacional y era ultra Duhaldista. Después fue Kirchnerista y ahora está con Macri… es un cambio bastante importante. Creo que en este momento se va a jugar los que están de acuerdo con el gobierno del presidente Macri o los que creen que hay que producir un cambio en función del trabajo y de la producción que la va a encabezar la fórmula de Alberto Fernández y de la ex presidenta».

Luego habló sobre el Peronismo actual que se disputa entre izquierda y derecha, resaltó: «No creo que sea de izquierda o derecha. Va a haber peronistas que al calor oficial de lo que pueda ofrecer Pichetto iran con Macri-Pichetto, pero creo que la mayoría de la base se va a mantener fiel a su voto Fernández-Fernández. Es una opinión porque después de aquí a octubre puede pasar cualquier cosa».

«Creo que hay que ver que va a pasar de aquí al 22. O el gobernador hace la lista y se hace responsable del proceso electoral o la lista la hacen de Buenos Aires. Yo lo he hablado con el gobernador porque me parece que en estos momentos hay que dejarlo que maniobre, por algo ha sacado el 57% de los votos. Me parece que es lógico que esté hablando con la gente de Buenos Aires. Yo prefiero acatar lo que resuelva el gobernador y ahí voy a seguir estando. No creo que en mi caso tenga otra alternativa».

«Lo vivo muy tranquilo. El arte de la política, la conducción, no acaba en la vida de las personas», finalizó.