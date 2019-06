Balance de las elecciones locales

Concepción del Uruguay, una ciudad tradicionalmente peronista, logro nuevamente una victoria a

pesar de las divisiones, roces y desgastes propios de estructuras que, a pesar de su debilitamiento,

siguen intentando conducir los destinos de tan preciado movimiento.

Las distintas alternativas en las P.A.S.O. dejo a la vista la imperiosa renovación del espacio. Por otro

lado, la falta de inclusión de la mujer en las formulas sigue siendo un común denominador avalado,

por supuesto, por la comunidad Concepcionera.

Habiendo sentido la necesidad de proponer algo diferente me aboque a la carrera por la candidatura,

caminando un tramo con mi equipo de campaña y agrupación Dirigencia Ciudadana. Comencé mi

carrera política en 2002, y fui Concejal del Frente para la Victoria en 2003-2007 y eso hace que mi

corazón sea “K”. Viví el Peronismo a través del Kirchnerismo. A pesar de todo lo que se ha hecho

para dividirnos entre Peronistas, nunca deje que ello creara una rivalidad irreconciliable, a pesar de

las chicanas corrientes.

Ante la posibilidad de un quiebre excesivo interno comencé a analizar la posibilidad de trabajar en

una unidad, al menos parcial, para fortalecer una alternativa y limar algunas asperezas en pos de

una propuesta enriquecida.

Deponiendo mis aspiraciones personales tuve la posibilidad de hablar con casi todos los

precandidatos y muy desalentador fue percibir que los intereses personales prevalecieron por sobre

el interés general de darle a la comunidad una alternativa representativa de una renovación basada

en contenido y no en personalismos. Algunas de estas inquietudes ya habían sido expresadas al

Gobernador frente a todos los compañeros cuando tuvimos oportunidad de reunirnos.

El último tramo lo recorrí con Mario Barberan junto a quien demostramos ser los únicos con espíritu

de unidad propiciando reuniones para que entre todos podamos construir algo mejor para esa

“renovación” que tanto se reclamaba.

Percibiendo que no era el espíritu general entre los precandidatos, decidimos hacer un armado con

nuestras agrupaciones entendiendo que nuestra gente necesitaba ser representada. Terrible gusto

amargo me dejaron las últimas horas, previas al cierre de listas, por las intensas operaciones de

algunos precandidatos para debilitarme “invitando” a compañeros para que emigren a su propuesta.

Luego el comentario “Claudia Cardoso se bajó” y yo me pregunto, acaso ¿Cristina se bajó?. No me

quiero comparar por supuesto, pero entiendo que nunca fueron capaces de visualizar la

construcción colectiva.

Estoy convencida que cuando las únicas “seudo herramientas” de construcción son la plata, el

chantaje, la presión, y desacreditaciones publicas hay realmente un vacío de contenido y

compromiso social que a corto o largo plazo queda de minifiesto en el proceder del candidato electo,

en caso de llegar a ocupar un cargo.

Concluidas las P.A.S.O. y con total desventaja respecto al oficialismo local, procedimos a acompañar

al candidato electo.

A pesar de todas las situaciones atravesadas el PERONISMO volvió a mostrar que cuando sale a la

calle unido no hay quien le gane. Por otro lado, el miedo expreso de muchos vecinos a que la

fórmula de Cambiemos aterrice en nuestra Municipalidad ayudo para a que muchos

Concepcioneros votaran al Frente Creer.

¿Qué me dejo esta experiencia? Que ser fiel a los principios, trabajar en propuestas serias, haber

tenido una conducta correcta en mis desempeños y deponer aspiraciones personales no alcanza

para ganar una elección, tenemos que ser más los que se comprometen de esta manera.

También pude ver que no estaba tan equivocada cuando creí que con el equipo de gente que me

acompaña podíamos llevar adelante los destinos de mi ciudad, todo lo contrario, hay equipo para

rato.

Estamos en el camino correcto y cada instancia debe ser un aprendizaje para todos y todas.

Hoy debemos pensar en los mejores candidatos y candidatas que puedan realmente

representar a nuestra gente y por supuesto acompañar la Formula Fernández – Fernández.

Claudia F. Cardoso

Dirigencia Ciudadana