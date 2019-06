Amplio acuerdo para implementar el Juicio por Jurados en Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet y los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dejaron inauguradas hoy las Jornadas de Juicio por Jurados, organizadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” y el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. La actividad se extenderá hasta mañana en el Salón de Actos del STJ. El presidente del Alto Cuerpo, Emilio Castrillon, destacó que “los entrerrianos y entrerrianas son capaces de juzgar hechos”.

Con el objeto de analizar y fortalecer la necesidad de implementar el sistema de juicio por jurados en la provincia, Bordet junto a los vocales Emilio Castrillon, Susana Medina, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone, Miguel Ángel Giorgio, Martin Carbonell, el Procurador General, Jorge Amilcar García, y el Defensor General, Maximiliano Benítez, dieron apertura formal a las “Jornadas de Juicio por Jurados-La concreción del programa constitucional”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Castrillon, quien recordó que “hubo varios intentos por sancionar la ley que reglamente el instituto del juicio por jurados” y descontó que eso se puede revertir. “Ésta puede ser la vencida, ya que éste es un momento de coincidencias, debido a que hay acuerdo legislativo y apoyo por parte del Poder Ejecutivo”, describió el presidente del STJER.

Tras mencionar que “los entrerrianos y las entrerrianas son capaces de juzgar hechos”, descontó el éxito de las Jornadas y destacó el apoyo a la iniciativa por parte de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, al igual que los del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

Castrillon destacó que, “cuando conviven los tres poderes del Estado es posible fortalecer la democracia y lograr que las cosas vayan saliendo bien para todos los entrerrianos”.

La próxima semana se enviará el proyecto a la Legislatura

Por su parte el gobernador Gustavo Bordet indicó que “desde hace tiempo venimos generando las condiciones para incorporar este instituto que fortalece la democracia y la participación ciudadana”. Y por eso señaló que “es necesario encontrar los consensos necesarios para sancionar una ley que incorpore el juicio por jurados y aspiro a que sea por unanimidad”.

A su entender la aprobación de esa iniciativa “pondrá a Entre Ríos en igualdad con otras provincias que ya cuentan con este instituto y donde su aplicación dio resultado, ya que no hubo revisión ni vuelta atrás”.

Asimismo, ante la prensa el mandatario adelantó que el proyecto tomará estado parlamentario la semana próxima, para que ambas Cámaras Legislativas le den “el abordaje integral a fin de lograr los consensos y tener un instituto tan importante para la provincia como el Juicio por Jurado”.

En tanto la vicepresidenta del STJ y directora del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Juan Bautista Alberdi”, Susana Medina, enumeró las actividades previstas para el presente año académico, destacó el incremento respecto de lo sucedido en 2018 y señaló el apoyo a la implementación del juicio por jurados.

“Esta vez lo vamos a poder lograr y vamos a sancionar una buena ley que nos permita implementar este instituto el año próximo”, vaticinó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, quien agradeció la invitación cursada por el STJ y la presencia de los disertantes.

Día histórico para Entre Ríos

ra el presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado (AAJJ), Héctor Granillo Fernández, “esta es una larga lucha porque no se puede hablar de un cambio de paradigma si no se apoya en sus raíces y en su razón de ser”. Por eso precisó: “Este es un día histórico para Entre Ríos, porque a partir de hoy comienza una serie de actos que terminará con la sanción de una ley”.

Participación ciudadana

En representación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, su presidenta, Gabriela López Arango, indicó que “la sanción esta ley es importante para la apertura a la participación ciudadana”, al tiempo que comprometió el trabajo de la entidad “para ayudar a sortear los problemas que puedan surgir en la práctica” del juicio por jurados.

El panel de apertura concluyó con la intervención del presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, quien rememoró las actividades impulsadas durante años para instalar el tema en la opinión pública. Por eso valoró el compromiso del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley a la Legislatura, instó a los legisladores “a buscar los consensos necesarios para lograr la sanción esperada” y llamó “a no tener miedo a la intervención ciudadana en los procesos penales”.

Entre los invitados especiales estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Laura Stratta; el secretario de Justicia, Pablo Biaggini; el exvocal del STJ, Miguel Carlín; el presidente del bloque de Diputados del FPV, Juan Reynaldo Navarro; los titulares de las bancadas del Senado, Ángel Giano (Somos Entre Ríos) y Beltrán Lora (Cambiemos); y legisladores de ambas Cámaras.

Las Jornadas son coordinadas por Elvio Osir Garzón, Juez de Garantías de Paraná y coordinador general del STJER para la implementación del sistema de Juicio por Jurados en el Poder Judicial y cuentan con el auspicio de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de Entre Ríos; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ); la Asociación Pensamiento Penal (APP); la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; y el Colegio de Abogados de Entre Ríos.

Disertantes resaltaron la importancia del Juicio por Jurados

Tras el acto de apertura de las Jornadas de Juicio por Jurados, las mismas continuaron con la conferencia del vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Andrés Harfuch, sobre “La Justicia del siglo XXI- Oral, Pública, Transparente y con Juicio por Jurados”.

La presentación del expositor estuvo a cargo de Fabiola Bogado Ibarra, vocal de la Sala I de la Cámara Tercera Laboral de Paraná.

Harfuch hizo un resumen histórico de la evolución del Juicio por Jurados, desde los primeros que se realizaron en la antigua Grecia hasta la actualidad, explicando los cambios que se produjeron y que hoy se incorporan al sistema que se implementa en algunas provincias argentinas.

Destacó que este instituto es la fuente de todas las garantías constitucionales, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo explicó el denominado modelo constitucional de Juicio por Jurados “Ruppel”, que establece que debe haber 12 jurados populares y un juez técnico a cargo del debate; al jurado se le deben dar instrucciones legales a cargo de un juez profesional, el veredicto debe ser unánime o se realizará un nuevo juicio y la absolución no se puede recurrir, mientras que la declaración de culpabilidad puede ser apelada debido a los pactos a los que adhirió nuestro país.

Finalizada la exposición se realizaron preguntas por parte del público.

Panel “El Juicio por Jurados ¿es un derecho del imputado o una manda constitucional?”

Expusieron el abogado penalista y miembro de la asociación Pensamiento Penal, Miguel Cullen,

la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero y Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente del INECIP y ex defensor General de Chubut. La moderación estuvo a cargo del juez Elvio Garzón, coordinador del Superior Tribunal para la implementación del Juicio por Jurados en la provincia.

Al abrir la conferencia Cullen rescató que la instrumentación del instituto en la provincia está plasmada en la Constitución de Entre Ríos, aseguró que “no hay cuestiones contrapuestas entre una manda y un derecho” y opinó que la aplicación del Juicio por Jurados “le da derecho a la sociedad a participar de unos de los pocos estamentos en los que no tiene participación”.

A su entender “es hora de que salgamos de los claustros y alcancemos una Justicia más real”, al tiempo que cuestionó los fallos “de más de 150 hojas que no tienen eficacia por su extensión y pidió un lenguaje más claro” en las sentencias.

Por su parte Romero destacó la incorporación en Entre Ríos de los métodos de resolución de conflictos y coincidió en que el instituto es parte de las mandas constitucionales de la provincia, calificándolo como “un tesoro de la participación popular”.

Romero afirmó: “Entre Ríos lo viene debatiendo desde el año 1983 en adelante. No ha habido espacio del derecho donde el debate no haya estado. Nos va a abrir caminos y estoy esperanzada en los efectos. La ciudadanía va a respetar más a la Justicia y va a entender el proceso de la víctima. La sociedad tiene la madurez para ser parte de este proceso virtuoso. Es un instrumento que vio (Juan Bautista) Alberdi. Siete provincias lo instrumentan bien. No veo por qué nosotros no vamos a hacerlo”.

Al cierre Pérez Galimberti hizo un recorrido histórico sobre las normas que abonaron la creación del instituto y aseguró que el Juicio por Jurados es “el control a la arbitrariedad, del abuso del poder y su aplicación es para la satisfacción de las personas involucradas, de las víctimas y del público”, enumeró.

Observó que el proyecto que se trabaja en Entre Ríos “es el que mejor consulta a todos los involucrados” y bregó por alcanzar con el Juicio por Jurados “la real publicidad” para zanjar la diferencia entre “lo que pasa en los tribunales y lo que dice la prensa”. Pérez Galimberti sugirió finalmente la creación de “salas de audiencias amables a la comunidad, donde se ventilen las cosas de cara a la sociedad”, al cerrar su ponencia tras lo cual quedó habilitado el debate.

Conferencia “Importancia del Juicio por Jurados en Latinoamérica”

Estuvo a cargo de Héctor Granillo Fernández, presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y fue presentado por Hugo Perotti, vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Granillo Fernández sostuvo que la única manera posible de participación popular en el Poder Judicial es a través del Juicio por Jurado y en ese sentido indicó que “no existe República sin intervención del único soberano que es el pueblo”.

Por otra parte destacó que “el juicio por jurados se está irradiando en todo el país y hoy lo tenemos hasta en la `conservadora’ provincia de Mendoza”.