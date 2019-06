Agrario – Parque y el Fútbol Femenino lo único en pie para el domingo

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol informa que se mantiene para el domingo la programación del partido por la 1° Fecha del Clausura «Reynaldo Squivo» entre Agrario Rocamora y Parque Sur,a jugarse en Colonia Los Ceibos. El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol informa que se mantiene para el domingo la programación del partido por la 1° Fecha del Clausura «Reynaldo Squivo» entre Agrario Rocamora y Parque Sur,a jugarse en Colonia Los Ceibos.

El resto de los programados para el domingo fueron suspendidos, Gimnasia – Atlético Colonia Elía en el Núñez y Rivadavia – Egranaje en el Cacho Andrilli.

Por otra parte el Departamento Femenino informa que sigue en pie la programación de la 2° Fecha del Clausura «Esilda Tavella», a jugarse este domingo en cancha de Atlético Uruguay.

Programación

Torneo Clausura 2019 “Reynaldo Squivo” – 1ª Fecha

Domingo 30/06

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Parque Sur

Horarios: 09:30 Hs. Veteranos San José vs. La China • 10:30 Hs. Veteranos • 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Miguel Pérez (3ª y Vet) y Federico Suffo (4ª)

Torneo Clausura 2019 “Esilda Tavella” – 2ª Fecha

Domingo 30/06

Cancha: Atlético Uruguay

09:30 Atlético Uruguay vs. Almagro

10:40 Parque Sur vs. Engranaje

11:50 Lanús vs. Defensores

13:00 Amistoso Infantil

14:10 San José vs. Ferro

15:20 Don Bosco vs. María Auxiliadora

16:30 Gimnasia vs. La China

17:40 Los Gorilas vs. San Marcial

Libre: Agrario Rocamora

Árbitros: Santiago Martínez, Analía Escobar y Martín Mendoza