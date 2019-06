Actitud y carácter en la cancha y en el banco.

Las Rojas fueron un concierto de actitud y carácter frente a Obras para remontar una diferencia de 25 puntos. La experiencia de Natalia Ríos en la cancha y de Laura González en el banco, quienes saben entender y transmitir el juego en momentos clave.

¿Fue un gran triunfo?

NR: “Un grandísimo triunfo diría yo. Fuimos a buscar la victoria con mucha preparación mental, corrigiendo los errores del partido anterior y siendo conscientes de que para ganarlo. Teníamos que hacer un trabajo en equipo inteligente”.

LG: “En el segundo tiempo ante Obras decidimos salir a todo o nada para dar vuelta el partido. Las chicas dieron hasta lo que no tenían”.

¿Por dónde pasó la clave del partido?

NR: “Creo que fue una combinación entre cambios tácticos en el momento justo y la terrible garra que caracteriza a Rocamora, que en momentos de dificultad saca la mejor versión para poder recuperar, con muchísima intensidad defensiva, haciendo del equipo un bloque entre cuerpo técnico y jugadoras y confiando en cada uno de nosotros”.

LG: “La clave fue proponer diferentes defensas, no bajar nunca los brazos y ser constantemente ofensivas. Las chicas encontraron vías de gol que no habían encontrado en el primer tiempo. Faltó muy poco, pero nada que reprochar sólo palabras de elogios hacia ellas”.

¿El equipo cuando se lo propone saca ese plus que parece imbatible?

NR: “El equipo demostró que está creciendo partido tras partido y que puede ser un dolor de cabeza para muchos, porque su identidad es la predisposición de dar el 120% por y para el equipo. Ese es el plus que por ejemplo ayer hizo que seamos ese equipo difícil de ganar”.

LG: “El plus es increíble, la entrega es total de todas, no sé si imbatibles, pero te aseguro que respetable cuando nos tienen enfrente”.

Desde tu experiencia, ¿manejar esa ansiedad de un equipo joven es importante en momentos claves?

NR: “Desde mi lugar trato de dar esa pausa en los momentos del juego que se necesita. Al ser un equipo joven y de mucha intensidad física a veces nos vemos en dificultad a la hora de concretar con pelota detenida. Y son cosas que estamos corrigiendo y sumando otras que hacemos bien pero que no estamos aprovechando en su totalidad. Es un equipo con mucho potencial y se ve en los resultados obtenidos”.

¿Con Lali como te manejas?, se conocen mucho pero ahora desde jugadora – entrenadora

NR: “Con Lali me siento super cómoda, me sorprendió mucho como Entrenadora y el trabajo que está haciendo en el club. Me pone muy feliz porque el valor humano para mí también es un factor que cuenta mucho a la hora de elegir un equipo. La veo con un gran futuro como entrenadora, tiene bases interesantes y se está perfeccionando diariamente. Tiene pasión y a la vez tiene mucho tacto con las jugadoras. Eso no es fácil de hallar y es un plus saber manejar el ánimo de las personas que integran tu equipo. A la vez sabe adaptarse y sabe escuchar. Es muy dinámica con los entrenamientos, son variados, fluidos e inteligentes y mirá que a mi edad eso es importantísimo. Hace que nada sea monótono o fuera de contexto. Ojalá tenga un camino espectacular porque se lo merece”.

¿En un momento clave contás con Nati que pone su experiencia a un equipo joven y lleno de ansiedad?

LG: “Exactamente. Nati nos dio ese equilibrio que necesitábamos y esa cuota de experiencia para combinar las cualidades”.

Y ahora se viene el playoff no duro, si no durísimo ¿qué van a hacer?

LG: “Si van hacer muy duros buscaremos estrategias defensivas para suplir las ausencias, pero nos preparamos de la mejor manera para buscar la clasificación».