Acosta le dijo adiós al Lobo

Norberto Acosta confirmó ayer su alejamiento como técnico de Gimnasia de Concepción tras comunicarle a los dirigentes y al plantel que dirigió durante un año y medio, llevándolo a semifinales del ascenso a la B Nacional. El DT, que dirigió sin contrato en los últimos encuentros, tiene todo arreglado con Chaco For Ever, club en el que asumirá esta semana, ya para comenzar a trabajar. Llega para reemplazar a Luis Medero.

El ahora ex técnico le comunicó a los dirigentes de Gimnasia su decisión de dejar la conducción técnica del plantel de la institución uruguayense que compite en el Torneo Federal A. Tras un año y medio al frente, reemplazando a Carlos Roldán, Acosta vivió los dos extremos de la tabla. El primer año, tras hacerse cargo del equipo en las últimas posiciones y con el plantel armado, peleó por no descender, logrando la permanencia en la última fecha, venciendo en el Núñez al Depro.

En su segundo año y ya con un plantel armando a su gusto y medida, con una larga pretemporada y puesta a punto, su equipo comenzó con partidos en nivel alto de juego, para bajar luego en el rendimiento. En la segunda etapa remontó nuevamente, mostrándose como un equipo duro, metedor, sin muchas luces o juego, pero efectivo y rendidor.

En abril, en una nota publicada en estas páginas, ante la pregunta sobre su continuidad en Gimnasia, Acosta afirmó que “no sé si eso ayudará a la continuidad, yo estoy muy contento acá, pero el futuro no lo decido yo. De todas maneras, a esta altura estamos sin contrato y eso parece demostrar que no tienen muchas ganas de que sigamos, creo que es la realidad. Así que nada, nos comportamos como profesionales que somos, nos debemos a Gimnasia y vamos por todo, porque así ganamos todos. Nos duele no haber firmado contrato porque estamos en abril y con el campeonato ya sobre el final”. Las declaraciones fueron premonitorias y ayer se hicieron realidad con su alejamiento como DT del Lobo y fueron realizadas mientras el equipo esperaba rivales en la nueva Zona. Acosta y su cuerpo técnico estuvieron al frente del plantel prácticamente dos meses sin tener contrato.

Quedó fuera de la Zona Campeonato por un gol de diferencia y se acomodó nuevamente para esperar a los clasificados de la Reválida. Con ventaja deportiva en los primeros partidos, comenzó a escalar el camino al segundo ascenso. Fue encadenando victorias que lo llevaron a llegar hasta los cuartos de final, definiendo mano a mano con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, quedando eliminado en la última jugada, tras un error del arquero Emilio Crusat, cuando el partido se encaminaba a la victoria y definición por penales. El encuentro se jugó el 19 de mayo pasado y marcó el último de Acosta como técnico. De todas maneras, el DT se encontraba sin contrato en esos juegos.

Ayer confirmó ayer su alejamiento del club de Concepción, preparando las valijas para rumbear hacia Chaco, donde lo espera For Ever. Al club de Capitanich, llega para reemplazar a Luis Medero, ganándole la pulseada a Daniel Cravero, asumiendo además con sus ayudantes, los mismos que trabajaron en Gimnasia.

Ahora comienza otra etapa en Gimnasia, que parece obstinado en repetir , la de romper lo que tanto costó armar y volver transitar un camino con el que viene tropezando desde hace una década.

Gerardo Iglesias/Ovación