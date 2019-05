“Vos, voz y el concejo en tu barrio”

El concejal Juan Martín Garay elevó nuevamente un proyecto de ordenanza que pretende introducir la posibilidad de sesionar fuera del recinto del HCD bajo la tipificación “Sesión Especial”.

El lugar a sesionar podrá ser cualquiera de los barrios de la ciudad donde existan instituciones intermedias, clubes, establecimientos educativos, S.U.M. y/o cualquier otro espacio de interacción vecinal comunitario en el que sea factible poder llevar adelante una sesión que permita, además, la presencia de público presente.

Esta iniciativa se llamaría “Vos y voz, el Concejo y tu barrio” y permitirá no sólo difundir la actividad del Concejo Deliberante, sino también educar en la práctica del sistema democrático representativo.

Este proyecto ya había sido presentado en 2017 “en el inicio de nuestra gestión como concejales, tuve la iniciativa de presentar este proyecto y en el tratamiento que se le dio en comisión no tuvo el acompañamiento unánime de los concejales. Algunos manifestaron que estaban de acuerdo y otros que no. Dada la temática de lo que implica sacar el Concejo a los barrios, si no tenía el acompañamiento unánime de todos los concejales, no creía conveniente avanzar”.

Ante la decisión de por qué presenta nuevamente este proyecto, con algunas modificaciones y un poco más ampliado, Garay explicó que “las dos fuerzas mayoritarias aquí representadas y a consideración de la ciudadanía para las próximas elecciones, por un lado, el frente Cambiemos y por otro lado el frente Creer Entre Ríos, han manifestado ante los vecinos la voluntad que tienen de entablar un diálogo fecundo con los vecinos vía el Concejo Deliberante llevando las sesiones en los barrios, por eso creo que es un momento oportuno para volver a presentar este proyecto para que, quienes hoy somos circunstanciales concejales, podamos tratarlo nuevamente en comisión”.

En el caso de que este proyecto tenga la aprobación de todos los concejales, se modificará el “Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay”- de la ordenanza Nº 9969 y se introduciría en el Artículo 96º del mismo -Lugar de reuniones-, la facultad de que las Comisiones Permanentes, a requerimiento de su presidencia o de los miembros que la integren, puedan determinar un lugar de reunión fuera del Despacho del Concejo -para dar tratamiento a sus asuntos- en los ámbitos y lugares de la ciudad que se estime conveniente, conforme a la temática de los temas a tratar.

De qué se trata la Sesión Especial

La tarea Legislativa en el plano local preverá la eventualidad de sesionar en diferentes barrios y sectores de la ciudad durante el período de Sesiones Ordinarias, como así también posibilitar que las reuniones de las Comisiones Permanentes que integran el Honorable Cuerpo puedan reunirse para dar tratamiento a sus asuntos en los ámbitos y lugares de la ciudad que estime conveniente, conforme a la temática de los temas a tratar y a requerimiento de su presidencia.

Las sesiones especiales podrán ser solicitadas por un Concejal dando inicio al pedido mediante requerimiento formal y por nota a la presidencia del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay adjuntando Proyecto de Decreto, el que se tendrá por aprobado con mayoría especial de 2/3 de los presentes del Cuerpo en sesión, determinándose en dicho Decreto el lugar, fecha y hora que se llevará a cabo la Sesión Especial.

También, se comunicará con 15 días de antelación a toda la comunidad por los medios disponibles a tal efecto –redes sociales, medios digitales, gráficos, televisivos y radiales de la ciudad- de la convocatoria.