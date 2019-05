Tarde de victorias de Gimnasia y Almagro y agresiones sin sentido

El Lobo le ganó 2 a 1 al Sureño, mantuvo la punta y la diferencia de tres puntos sobre Almagro, que también ganó, 3 a 2 a Engranaje. María Auxiliadora derrotó a Atlético Uruguay 2 a 0 y Rivadavia a Agrario Rocamora 1 a 0. Atlético Colonia Elía le ganaba a Lanús 2 a 1, y se suspendió cuando faltaban cinco minutos por agresión al árbitro César Vereda por parte del jugador del C.A.C.E. Walter Ríos.

Se jugó la 6ª Fecha del Apertura “Carlos María Casaretto” y la marcha de Gimnasia, el puntero del certamen, sigue firme, al igual que su perseguidor más inmediato Almagro.

El Lobo sacó adelante un duro partido, y terminó ganándolo 2 a 1 a falta de cuatro minutos. La primera etapa se fue en parda, abrió la cuenta Hernán Casse a los 35’, definiendo cruzado ante el achique de Ayala. Lo igualó a los 41’ Martín Sánchez de cabeza, tras un córner desde la derecha.

En el segundo tiempo rápidamente el Sureño se quedó con diez por la expulsión del autor del gol Sánchez, por dos amarillas en un par de minutos tras dos violentas entradas a sus rivales.

Con diez, el local se cerró y apostó a alguna contra, mientras que la pelota fue propiedad de la visita, que no encontraba caminos libres hasta la aparición de su goleador, Gabriel Thea, que recibió en el área y sentenció con remate cruzado para poner el 2 a 1 a los 41’, sellar la victoria y la mantención de la punta del torneo.

Almagro tuvo que remarla siempre desde atrás ante Engranaje, y terminó festejando un gran triunfo que lo mantiene a tres del líder y con la expectativa del partido entre ambos en la próxima fecha.

Damián Casas abrió la cuenta para el Meca y lo igualó Gabriel Monzón, todo en la primera parte. En el complemento nuevamente Engranaje sacó diferencia con el gol de Mauro Villanova, pero rápidamente volvió a igualar Gabriel Padilla. El gol del triunfo llegó a través de Rodrigo Saavedra.

Rivadavia se trajo tres valiosos puntos de Los Ceibos que le permiten consolidarse como el tercero del torneo, a cuatro de la punta. Le ganó a Agrario Rocamora 1 a 0, el único gol del partido lo marcó Nicolás Germanier.

María Auxiliadora, en su reducto de Cristo de los Olivos, le ganó a Atlético Uruguay 2 a 0. El Decano volvió a pagar carísimo su falta de definición, sumado a la gran actuación el arquero Bruno Videla. En un juego donde tuvo varias claras chances, el Rojo le facturó en la red un par de contras para los dos goles de Lucas Martínez, en la primera etapa.

La violencia nuevamente dijo presente en la cancha

Atlético Colonia Elía le ganaba a Lanús 2 a 1, y se suspendió cuando faltaban cinco minutos por agresión al árbitro César Vereda por parte del jugador del C.A.C.E. Walter Ríos.

Lamentablemente debemos ocuparnos una vez más de las páginas que desearíamos no se escriban nunca más, la historias de violencia en nuestro fútbol. En la cancha auxiliar de Atlético Uruguay jugaban Atlético Colonia Elía y Lanús. Lo ganaba el Atlético 2 a 1 cuando a falta de cinco minutos para el final, el árbitro César Vereda expulsó al jugador del C.A.C.E. Walter Ríos, a instancias del árbitro asistente Juan Moser. La reacción del futbolista fue aplicarle un golpe de puños al árbitro y salir a correr por toda la cancha al asistente para intentar agredirlo también. La lamentable situación obligó a la suspensión del juego.

Por otra parte, luego del final del partido entre Parque Sur y Gimnasia en el Puerto Viejo, el jugador Martín Sánchez, que había sido expulsado en el juego, aguardó la salida del estadio del árbitro Gustavo Pérez, a quién increpó e intentó agredir cuando este y sus colaboradores ya se encontraban prestos a retirarse del lugar en sus vehículos particulares.

Ambas situaciones terminaron con los árbitros realizando sendas denuncias en sedes policiales.

Una nueva historia triste de nuestro querido fútbol, que apena y desgana a todos los que de una u otra manera ponemos ese granito de arena para tratar de que todo salga adelante y en armonía.

Síntesis

Parque Sur 1 – Gimnasia 2

Goles: PT: 35’ Hernán Casse (G); 41’ Martín Sánchez (PS) ST: 41’ Gabriel Thea (G)

Expulsado: ST: 10’ Martín Sánchez (PS)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Miguel Pérez y Matías Mendoza

Cancha: Parque Sur

4ª División – Parque Sur 0 – Gimnasia 9

3ª División – Parque Sur 0 – Gimnasia 14

Veteranos – Parque Sur 1 – Gimnasia 4

Almagro 3 – Engranaje 2

Goles: PT: 10’ Damián Casas (E); 38’ Gabriel Monzón (A) ST: 18’ Mauro Villanova (E); 20’ Gabriel Padilla (A), 28’ Rodrigo Saavedra (A)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Mauro Martínez y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Rivadavia

4ª División – Almagro 4 – Engranaje 1

3ª División – Almagro 3 – Engranaje 2

Agrario Rocamora 0 – Rivadavia 1

Gol: Nicolás Germanier (R)

Expulsado: Germán Domínguez -DT- (AR)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Fernando Díaz y José López

Cancha: Agrario Rocamora

4ª División – Agrario Rocamora 3 – Rivadavia 1

3ª División – Agrario Rocamora 1 – Rivadavia 1

Veteranos – Agrario Rocamora 1 – San José 0

María Auxiliadora 2 – Atlético Uruguay 0

Goles: PT: 23’ y 30’ Lucas Martínez (MA)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Matías De León y Galo Martínez

Cancha: María Auxiliadora

4ª División – María Auxiliadora 1 – Atlético Uruguay 1

3ª División – María Auxiliadora 3 – Atlético Uruguay 2

Veteranos – María Auxiliadora – Atlético Uruguay

Lanús 1 – Atlético Colonia Elía 2

SUSPENDIDO a los 40’ del ST resuelve el Tribunal de Penas

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Juan Moser y Federico Suffo

Cancha: Atlético Uruguay -auxiliar-

4ª División – Lanús 3 – Atlético Colonia Elía 1

3ª División – Lanús 2 – Atlético Colonia Elía 0

Veteranos – Lanús 0– Atlético Colonia Elía 2

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Gimnasia 16 6 5 1 0 15 2 13 Almagro 13 6 4 1 1 14 8 6 Rivadavia 12 6 4 0 2 8 6 2 Atlético Uruguay 9 6 3 0 3 12 9 3 María Auxiliadora 9 6 2 3 1 7 5 2 Parque Sur 7 6 2 1 3 13 7 6 Agrario Rocamora 7 6 2 1 3 5 9 -4 Engranaje 4 6 1 1 4 9 14 -5 Atlético Colonia Elía 3 5 1 0 4 2 19 -17 Lanús 2 5 0 2 3 6 12 -6

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Thea Grabriel Gimnasia 6 Saavedra Rodrigo Almagro 4 Monzón Gabriel Almagro 4 Beserer Jonathan Parque Sur 4 Davrieux Iván Agrario Rocamora 3 Padilla Gabriel Almagro 3 Palacio Hernán Atlético Uruguay 3 Márquez Matías Engranaje 3 Gay Jair Lanús 3 Ortmann Damián María Auxiliadora 3 Tournour Alan Parque Sur 3 Germanier Nicolás Rivadavia 3