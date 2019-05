Se realizará la Maratón Solidaria para concientizar sobre la donación de médula ósea

Este sábado tendrá lugar la Maratón Solidaria que tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de la donación de médula ósea.

La misma consiste en recorrer 130 kilómetros por 130 donantes y será un ida y vuelta con sistema de posta, entre Concepción del Uruguay y Basavilbaso, partiendo a las 7 de la mañana y llegando aproximadamente a las 18.30 horas.

María de los Angeles Musumeci, Presidenta de la Fundación “Espera por la vida”, quién organiza esta maratón, se acercó a Radio 9 y en diálogo con Hugo Barreto, explicó de qué se trata este evento.

Llegada desde Ushuaia (Tierra del Fuego), María de los Ángeles Musumeci confía en el éxito de esta prueba que no tiene como fin una competencia, sino llegar a la gente con un claro mensaje cargado de solidaridad “Confiamos en que será un evento exitoso. En realidad es una carrera por la vida, en la cual los trece corredores, llegamos solidariamente y con recursos propios, desde Chacho, Mar del Plata, Buenos Aires, de Córdoba, movilizados en ponerse en el lugar del otro, porque la mayoría de las familias que representamos, necesitan que seamos su voz. Yo personalmente tuve que vivir un caso personalmente y lo vengo a contar para que la gente sepa y se movilice para que no tengan que vivir lo que nosotros vivimos. Por eso corremos y no es un capricho. Personalmente comencé con el problema de salud de mi sobrino y así me contactaron de Chile decidí ir y juntarme con una red de trasplantados y así llegue a Chile a correr los primeros 7 kilómetros motivada por estos niños que necesitaban el trasplante de médula ósea y al regresar conté lo vivido y sobre la importancia de la donación. Esa lucha que creí comenzar por mi sobrino, fue el comienzo de una lucha por la vida”.

María Musumeci destacó que el objetivo es que los kilómetros que se recorrerán este sábado, se conviertan en igual número de donantes y agradeció a todos los que les brindaron el apoyo para lograrlo.

Finalizando agradeció también al Gobierno Fueguino y a la Municipalidad de Ushuaia, por el apoyo económico para estos traslados y especialmente al Intendente Walter Vuotto, nacido en Concepción del Uruguay y a la Gobernadora también entrerriana.