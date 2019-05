Se define: Tras cuarto intermedio se tratará el pedido de prisión preventiva de acusadas de hurto y resistencia a la autoridad

Luego de haberse dispuesto un cuarto intermedio en la audiencia desarrollada este lunes, se definiría hoy la situación de las dos mujeres cordobesas detenidas por un hecho delictivo perpetrado en Basavilbaso y la resistencia al accionar policial cuando intentaban detenerlas.

Los hechos imputados

Se trata de Helen Rocío Cesar de 21 años y Marianela Alejandra Navas de 31, oriundas de Córdoba capital, quienes eran representadas por la Defensa Oficial, pero que en horas de la mañana de este lunes, designaron como defensor particular al doctor José Pedro Peluffo.

Ambas están acusadas de ser coautoras de un hurto agravado a una vivienda en la Ciudad del Riel, el día 15 del corriente en un domicilio de calle Quiroz 52, donde oficiaron de campañas para que dos sujetos (aun no fueron localizados) saltaran un tapial y lograran robar una cartera con dinero en efectivo, un celular, una notebook y alhajas, entre otras cosas, para luego salir presurosamente del inmueble dejando varios elementos preparados para ser llevados y escapar junto a las cómplices que esperaban fuera y con un vehículo marca Nissan, de color azul, patente HHS-930, instante en el cual llegaban los damnificados que advirtieron lo que pasaba y llamaron a la Policía.

El segundo hecho imputado

Por otra parte, alrededor de las 18.30 de ese mismo día, ambas mujeres protagonizaron un incidente cuando personal policial dependiente de Comisaría Herrera, que había sido alertado radialmente del robo, se disponía a identificarlos habiendo montado con control en ruta Provincial 39, frente a la estación de servicio Shell.

Las sospechosas, pasaron por el control policial y siguieron rumbo al este sin acatar la orden de detención, por lo que se originó una persecución a alta velocidad con peligrosas maniobras, hasta el puente del río Gualeguaychú, altura del Palacio San José, donde sufrieron un desperfecto mecánico, llegando una dotación policial de Comisaría Caseros, logrando así la detención de las dos prófugas, pero no se localizó a los sujetos.

La audiencia

En la audiencia desarrollada ante la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, la Fiscalía narró los hechos y consideró que hay elementos suficiente para la imputación a ambas mujeres, teniendo como principales datos las declaraciones de testigos e imágenes de cámaras de seguridad de la zona, considerando que existen riesgos de fuga o de entorpecimiento, por lo que pidió 90 días de prisión preventiva.

El doctor Peluffo se opuso terminantemente a la medida pedida por el doctor Mario Schreiner, alegando que no hay elementos que comprometan a sus asistidas, a lo que suma que no tienen antecedentes penales y que solo se les puede imputar el haber evadido un control policial, considerando que no atentaron contra los funcionarios públicos en ningún momento.

Peluffo pidió la libertad de sus asistidas ofreciendo un domicilio de la ciudad para su alojamiento con medidas de conducta, pero además consideró (de no ser atendido su pedido) que el plazo de 90 días era exagerado, considerando que de existir una condena, esta podía ser de cumplimiento condicional.

La jueza consideró que para dar un veredicto, debería contar con un informe sobre antecedentes de las acusadas, ya que de no tener antecedentes penales la posible condena, en caso de llegar a juicio podía ser condicional y debe considerarse esto ante una eventual posibilidad de prisión preventiva, por lo que dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta este martes a las 11 horas, para dar tiempo a la Fiscalía a obtener estos datos.