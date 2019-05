San Marcial dio un paso más al título

Tras empatar sin goles con su escolta Almagro, Las Bohemias mantuvieron la distancia de cinco puntos y a falta de dos fechas acarician el título del Apertura. Parque Sur se coronó Campeón de la Divisional B.

El sábado en cancha de Don Bosco se jugó la 12ª Fecha del Torneo Apertura “Juanita Calivari”. En el partido más esperado de la fecha igualaron sin goles San Marcial y Almagro. En un partido en donde el fútbol no apareció, muy distinto al de la primera rueda, no se sacaron ventajas en el marcador. El Taita estuvo más cerca de ganarlo acorralando a Las Bohemias sobre su arco en varios pasajes, sobre todo en la primera etapa.

El empate le dejó un sabor más dulce a San Marcial, que a falta de dos fechas mantuvieron en la punta la ventaja de cinco sobre Almagro, quedando en el umbral del campeonato.

La nota gris del partido llegó tras el final, con tumultos y manotazos entre algunas de las protagonistas, lo que por suerte no pasó a mayores gracias a la cordura de la mayoría que intentó siempre separar y poner paños fríos.

Parque Sur Campeón de la B. Las Sureñas golearon a San José 5 a 0 y se consagraron campeonas del Apertura de la Divisional de ascenso. Si bien restan dos fechas y la distancia sobre su inmediato perseguidor Defensores, que ganó 2 a 0 a Engranaje, es de cinco puntos, Parque se adjudicará los tres puntos de la próxima fecha, ya que el fixture le marca enfrentar a Colonia Elía que desertó del torneo y todos sus rivales los suman.

Incidentes y suspensión. La página que nunca se quiere escribir surgió en el partido entre La China y Lanús. Igualaban sin goles y cuando se jugaban 10’ del segundo tiempo, una pelea a golpes entre dos futbolistas, una de cada equipo, terminó en una gresca generalizada entre las jugadoras. Aquí no hubo paños fríos y por momentos todo se hizo incontrolable. El juego nunca pudo reanudarse, más allá de que hubo expulsiones, los focos de conflicto volvieron a aparecer y fue suspendido. Seguramente habrá varias informadas tras lo sucedido y el Tribunal de Penas tendrá la tarea de ejemplificar con las sanciones.

Síntesis

Divisional A

Don Bosco 2 * María Auxiliadora 1 San Marcial 0 * Almagro 0 Atlético Uruguay 1 * Unión y Recreo 0 Suspendido en el segundo tiempo por inferioridad númerica de jugadoras de Unión y Recreo por lesiones Agrario Rocamora 1 * Los Gorilas 0



Divisional B

La China 0 * Lanús 0 SUSPENDIDO a los 10′ del ST por incidentes entre las jugadoras de ambos clubes Parque Sur 5 * San José 0 Engranaje 0 * Defensores 2

Árbitros: Gastón De León, Analía Escobar y Cristian Burguello

Cancha: Don Bosco

Posiciones

Divisional A

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 34 12 11 1 0 37 5 32 Almagro 29 12 9 2 1 46 4 42 Don Bosco 18 12 6 0 6 15 25 -10 Agrario Rocamora 16 12 5 1 6 14 21 -7 Atlético Uruguay 15 12 4 3 5 11 11 0 María Auxiliadora 12 12 3 3 6 10 19 -9 Los Gorilas 11 12 2 5 5 5 17 -12 Unión y Recreo 1 12 0 1 11 1 37 -36



Divisional B

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 27 11 8 3 0 24 2 22 Defensores 22 10 7 1 2 14 6 8 Colonia Elía 15 10 5 0 5 27 9 18 La China 15 9 4 3 2 15 13 2 Lanús 13 10 4 1 5 12 13 -1 San José 7 10 2 1 7 8 28 -20 Engranaje 1 10 0 1 9 1 30 -29



Próxima Fecha (13ª)

Divisional A

Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay

Almagro vs. Unión y Recreo

Los Gorilas vs. Don Bosco

María Auxiliadora vs. San Marcial

Divisional B

Defensores vs. La China

Engranaje vs. San José

Colonia Elía 0 – Parque Sur 1(Por deserción del Torneo de Colonia Elía)

Libre: Lanús