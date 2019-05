Romina Noir: La sacudió las redes en todo el país con su canción de “Cristina”

Romina Noir, cantante uruguayense y docente, sacudió las redes sociales al subir un video con el tema que nombró como «Vas a Volver», haciendo referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dialogó con 03442 y se mostró sorprendida por la repercución.

Con la música muy pegadiza del tema “Me vas a extrañar”, muy usada hasta en el ambiente futbolístico la ex candidata en la lista del precandidato justicialista Oscar Noir, ya se viralizó en todo el país por la letra del tema, letra que llegó a capela tambien por redas a Ludmila Nichajew, quien inmediatamente pensó en Romina para la interpretación.

En diálogo con 03442, Romina Noir, maestra en dos escuelas de Concepción del Uruguay, dijo que le encantó la letra y disidió inmediatamente interpretarla.

“Es muy loco. Desde que la subimos a las redes, recibí numerosos llamados de radios de distintos puntos del país. Muchos me felicitaron y otros (como siempre sucede) me criticaron y me mandaron a trabajar. Lo que destaco es que quienes me criticaron, lo hicieron con respeto”, dijo la cantante docente.