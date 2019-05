Renovaron la prisión preventiva de acusados de tentativa de homicidio en ocasión de robo

En la ciudad de Concepción del Uruguay, el pasado jueves, en el Salón de Audiencias de la OGA, y ante la jueza de Garantías, Dra. Melisa María Ríos, se resolvió mantener la prisión preventiva de los detenidos en el marco del legajo Nº 1183/19, por supuesto “Homicidio simple en grado de tentativa y robo calificado”.

La medida fue solicitada por el agente fiscal interviniente en la IPP, doctor Juan Pablo Gile, para con los imputados Leandro Esteban Castagnola, alias “el charo”, de 38 años de edad, con una condena de 5 años, en 2013 por tenencia de estupefacientes y Paul Emanuel Castagnola, alias “Hacho”, de 28 años, ambos representados por el doctor José Pedro Peluffo.

Recordando el hecho

Estos dos hermanos oriundos de la ciudad de Rosario del Tala, están acusados de un asalto a mano armada y tentativa de homicidio, ocurrido 2 de marzo alrededor de la una y veinte en Basavilbaso, cuando estos sujetos llegaron a la casa del matrimonio integrado por Mario Nicolás Rodríguez y María Belén Flores, que viven con sus hijos menores de edad y junto a un tercer sujeto no identificado, llamaron a la puerta.

Al ser atendidos, sorprenden a Rodríguez y le exigieron la plata, golpeándolo y llevándolo al baño, donde le dispararon un tiro en el pecho con un arma larga, tras lo cual se fueron con una mochila que contenía una billetera con documentación y unos 200 pesos, dejando al dueño de casa mal herido, para así abordar una Renault Kangoo color blanco, en la cual ya habían visto a los sospechosos transitando por la ciudad, destacando que la mujer reconoció la voz de Paul Emanuel Castagnola, al que vio esa noche antes del hecho en el acto Justicialista en Basso.

Rodríguez fue trasladado al hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, salvando milagrosamente su vida.

La audiencia

Concedida la palabra al Ministerio Público Fiscal, destacó en la investigación y detalló las evidencias que aún restan colectar, agregando que los riesgos procesales se mantienen y la pena en expectativa es alta.

Por lo expuesto, solicitó la prórroga de la prisión preventiva de Paul y Leandro Castagnola por el plazo de 60 días, a lo que como era de esperar, se opuso el doctor Peluffo, quien reclamó que no es posible tener que seguir esperando saber si la sangre en las prendas es humana o de animal; las evidencias son pobres y solo están detenidos por la voz de Paul Castagnola. Además, señaló que el estado de salud de Castagnola amerita que se lo libere bajo medidas de coerción, ya que tiene hepatitis C y ha sido operado de los intestinos y por ello cada tanto tiene hemorragias y hemorroides, manifestando que cuando sangró en la UP 4 solo le dieron una pastilla para los dolores.

Oídas las partes, la doctora Ríos dispuso hacer lugar al pedido fiscal, y ordenó la prórroga de la prisión preventiva de ambos sujetos, en orden los delitos de “Robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio simple en grado de tentativa en concurso ideal entre sí” por el plazo de 60 días y mantener su alojamiento en dependencias de la Unidad Penal Nº 4 de ciudad, ambos a disposición de este Juzgado de Garantías y a disponibilidad de la Fiscalía, ordenando además que se libre oficio al director de la Unidad Penal Nº 4 para su toma de razón y para que el Equipo Médico de la Unidad Penal atienda de manera adecuada las dolencias que puedan presentar los encartados y otro oficio al hospital para que se asista a Castagnola con un médico de especialidad Gastroenterológo.