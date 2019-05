Prisión preventiva para acusado de balear una vivienda

El pasado fin de semana un sujeto atacó a balazos la propiedad de la señora Cabo Pérez, ubicada en calle Belgrano al 1500, entre Hernández y Republica del Líbano, trascendiendo que el atacante habría ido en una camioneta color blanco, quedando en el lugar más de una decena de vainas servidas.

Tras estos incidentes, personal policial de la Sección Judiciales en conjunto con uniformados del Comando Radioeléctrico y mediante mandamiento emitido por el Justicia, allanaron una vivienda ubicada en calle San Martin del Barrio Villa Itapé, donde detuvieron a Oscar Moreira de 43 años de edad, el cual está acusado de ser el atacante, quien fue identificado y luego trasladado a Alcaldía de Comisaria Primera.

Moreira designó como abogado defensor al doctor José Pedro Peluffo y este martes fue llevado al Juzgado de Garantías, donde se trataría la prisión preventiva solicitada por el fiscal interviniente, doctor Juan Pablo Gile.

El fiscal narro los hechos, señalando que el acusado llegó al lugar en una camioneta Toyota Hilux, blanca y una llamó a la casa de Cabo Pérez, sin que nadie lo atendiera.

El fiscal dijo que la damnificada declaró que conocía a Moreira y lo vio cuando sacó una pistola de entre sus ropas y comenzó a efectuar disparos hasta que se quedó sin balas, por lo que extrajo una segunda pistola y continuó disparando, para luego escapar.

La mujer salvó su vida porque se tiró al suelo, ya que algunos proyectiles entraron a la casa, pero más allá de ese denunció haber resultado herida, constatándose una lesión corto punzante en el pie izquierdo, pero leve.

El fiscal recaratuló la causa y le imputa a Oscar Moreira la “tentativa de homicidio”, acusación mucho más grave que la dispuesta al inicio de la causa que era abuso de arma.

Por esta razón y ante posibles riesgos procesales, el doctor Gila solicitó la `risión preventiva por 30 días, esperando hallar testigos del hecho, que ocurrió pasada la media mañana.

El defensor particular se opuso a la medida, considerando que no hay elementos que comprometan a su cliente, salvo la declaración de Cabo Pérez, llamándole la atención que transcurridas 72 horas del hecho, no haya testigos.

Peluffo alegó que su cliente, que no tiene antecedentes penales, sufre de diabetes y necesita cuidados, al tiempo que trabaja de manera particular y necesita de ese trabajo.

También destacó que el fiscal caratulo de manera excesiva el caso, ya que la mujer presenta una lesión que no se condice con un tiro, sino que bien puede ser un corte de in vidrio (cortopunzante).

Por otra parte, el doctor Peluffo solicitó la liberación de su asistido por la falta de elementos y en su defecto, dado que a su criterio no hay un delito tan grave como señala la Fiscalía, solicitó la libertad bajo caución real, ofreciendo la suma de 20 mil pesos y reglas de conducta.

Oídas las partes, el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, consideró que se dan las condiciones para hacer lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva por 30 días, lo que causó la reacción de Moreira que al cierre de la audiencia reclamó por su libertad, lo que como era de esperar, no cambió en los más mínimo la decisión del juez, por lo que continuará detenido en Comisaría Primera.