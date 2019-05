Prisión domiciliaria con pulsera electrónica para acusado de tentativa de homicidio

En una audiencia desarrollada la semana pasada en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, se dispuso la prisión domiciliara para un hombre que está acusado de homicidio en grado de tentativa.

Se trata de Oscar Alfredo Moreira (43), representado legalmente por el defensor particular, José Pedro Peluffo, causa que está en manos del fiscal Juan Pablo Gile, quien fue reemplazado en esta oportunidad por el coordinador de fiscales, doctor Fernando Lombardi.

Como se informara oportunamente, Moreira está acusado de atacar a balazos la propiedad de la señora Cabo Pérez, ubicada en calle Belgrano al 1500, entre Hernández y Republica del Líbano, trascendiendo que el atacante habría ido en una camioneta color blanco, quedando en el lugar más de una decena de vainas servidas, razón por la cual estaba bajo prisión preventiva en la Comisaría Primera.

El defensor se opuso considerando que no hay elementos que comprometan a su cliente, salvo la declaración de Cabo Pérez, llamándole la atención que transcurridas 72 horas del hecho, no haya testigos, alegando además que no tiene antecedentes penales, sufre de diabetes y necesita cuidados, al tiempo que trabaja de manera particular y necesita de ese trabajo.

En la nueva audiencia, el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, dispuso tras escuchar a las partes, el mantenimiento de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliaria del imputado, pero sujeto a la viabilidad de la implementación del dispositivo de monitoreo electrónico, además -y de resultar viable el monitoreo- bajo el cuidado y vigilancia de su hermana.

Mientras se evalúe esta implementación, el acusado seguirá alojado en la dependencia policial mencionada.