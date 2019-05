Preocupación por la escasez de vacunas en Concepción del Uruguay

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay señalaron que se está agotando el stock en las vacunas antigripales. La preocupación se agrava considerando que también están faltando dosis para prevenir otras enfermedades como varicela, polio y meningococo que afectan a los más chicos.

“Llegaron a Concepción del Uruguay solamente 900 dosis de antigripales, muy poco. Ya se agotaron en la mayoría de los centros de salud y no se pudo completar la aplicación en los grupos de riesgo. Es una situación que preocupa, porque también se siente la faltante de vacunas para prevenir otras enfermedades severas”, señaló Sergio Bertelotti, titular de la Secretaría de Salud.

Desde el área informaron que no hay en stock vacunas de: Antimeningococo de triple aplicación en niños a los 15 meses, 3 y 5 años y con refuerzo a los 11. También hay faltante en Salk -para la poliomelitis- que se aplica a los 2 y 4 meses y la de Varicela que se aplica a los 15 meses.

“Las vacunas sirven para proteger a la población y si no están disponibles en el momento se posterga la aplicación y no se puede evitar el riesgo de enfermarse. El riesgo de enfermarse se incrementa cuando se retrasa la vacunación no solo para esos chicos sino para el resto indirectamente” afirmó el médico y agregó: “La gravedad del tema es entonces que, existen vacunas que tienen un período de edad de la persona para su aplicación, si la misma se pierde, ya no se puede recuperar”.

Bertelotti coincidió con la preocupación del ministerio de la Salud de la provincia indicando que, a raíz de la constante irregularidad en la provisión de vacunas por parte del estado nacional -responsable por ley de garantizar y asegurar los insumos del calendario oficial- “sentimos como propia la preocupación sanitaria que puede acarrear la baja cobertura de vacunas”.