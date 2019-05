Ordenaron la prisión preventiva para la pareja detenida por la venta de estupefacientes

En una audiencia desarrollada este jueves, tras proceder a tomársele declaración y notificársela de los cargos, se dispuso la prisión preventiva de la pareja detenida por la venta de estupefacientes, durante un operativo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y la Policía Federal, en Concepción del Uruguay.

Los detenidos son Elena Gabriela Chichi (49) y Jorge Alberto Bourlot (63), ambos representados por los doctores Sebastián Rodrigo Arrechea y Francisco Luis Martínez, respectivamente.

La audiencia se realizó ante el juez de Garantías, Gustavo Díaz, siendo el fiscal a cargo del caso, el doctor Juan Pablo Gile, quien pidió la prisión preventiva de ambos acusados de narcomenudeo.

Recordando el procedimiento

Como se informara en 03442, el operativo consistió en la realización de tres allanamientos simultáneos, uno en local comercial de 25 de Mayo y Posadas; el otro en el edificio Bioquímico de calle Urquiza y 8 de Junio, Dpto, 1 “B” Torre II y el restante en domicilio de calle Mitre 1626 entre República del Líbano y Celia Torrá.

A raíz de lo actuado se secuestraron casi 9 kilos de marihuana, dinero, vehículos, celulares, armas y numerosos elementos relacionados a la comercialización de estupefacientes, quedando ambas personas imputadas.

La audiencia

Durante la audiencia desarrollada en la OGA, el fiscal detalló en su alegato que Elena Gabriela Chichi y Jorge Alberto Bourlot comercializaron marihuana en dosis fragmentadas para el consumo, realizándose tal actividad en los domicilios e calle Mitre y en el local comercial de de nombre “Corre Lola”, empleándose el domicilio donde habitaban en el Edificio ubicado en calle Urquiza Nº 157, para depositar y ocultar la sustancia estupefaciente.

El doctor Gile destacó que como consecuencia de dicha actividad el lunes 29 de abril, se realizaron los allanamientos y dio detalles de los resultados obtenidos, brindando detalle de todo lo secuestrado, encuadrando todo en el delito de “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor “-previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, art. 5º, inc. c); y “Tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal” -previsto en el art. 189 bis, inc. 2 segundo párrafo del C.P.-, atribuible a Elena Gabriela Chichi y Jorge Alberto Bourlot en calidad de coautores.

Por otra parte el fiscal confirmó que ambos declararon y que la mujer se hizo cargo reconociendo el hecho, y diciendo que nada tiene que ver su concubino ni su familia, dando detalles, que es la primera vez que compra tanto, que pagó 5000 pesos por kilo, que es consumidora habitual de marihuana, que la escondió en el departamento el domingo que su marido no estaba.

Considerando los riesgos procesales, principalmente el riesgo de fuga ante la posibilidad de una pena de 8 años, el doctor Gile solicitó la prisión preventiva de ambos por el plazo de 90 días y así continuar la Investigación Penal Preparatoria.

A su turno los defensores se opusieron terminantemente a la medida, pidiendo que la medida pudiera ser domiciliaria y con tobillera electrónica, más aun considerando que la mujer se había hecho cargo de todo, criticando la postura de la Fiscalía, asegurando que los testigos de actas no pueden ser influenciados, más aun teniendo en cuenta lo declarado por Chichi, que ninguno de los imputados pueden influir o afectar las pericias de los aparatos de telefonía o electrónicos secuestrados y finalizando negaron el peligro de fuga, ya que ambos tienen arraigo.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías analizó el caso y dispuso hacer lugar a la medida solicitada por la parte acusadora, pero por el plazo de 60 días, quedando ambos alojados en dependencias policiales, la mujer en Comisaría del Menor y el hombre en Comisaría Primera, por lo que los defensores señalaron que interpondrán recurso de apelación.