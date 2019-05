Noticias de Caseros

ATENCIÓN ADHERENTES NO PRIORITARIOS DEL PLAN MUNICIPAL PARA VIVIENDA – ACTUALIZACIÓN DE DATOS: Habiendo culminado con los sorteos del grupo prioritario, se solicita a todos los adherentes del grupo no prioritario (aquellos que aún no han participado en los sorteos) acercarse obligatoriamente al municipio para actualizar y registrar datos del grupo familiar conviviente e ingresos . Dado que los datos registrados en el municipio corresponden a la planilla de adhesión al plan realizada en el año 2013, es necesario actualizar la documentación solicitada. Presentarse con comprobantes de ingresos (recibos de sueldos) del grupo conviviente, y si éste, actualmente difiere con el declarado al principio, presentar documentación respaldatoria. La actualización de datos se realizará en la oficina de Catastro, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas, hasta este viernes 17 de mayo.

TERCER CURSO DE SEGURIDAD VIAL 2019

Este jueves 16 de mayo se llevará a cabo el tercer Curso de Seguridad vial 2019. El mismo está destinado a todas aquellas personas que deban obtener o renovar su licencia de conducir. El encuentro se desarrollará en el Centro Cultural “Margarita Thea” a las 20:30 horas.

FORMULAROS PARA RETIRAR DE BECAS INAUBEPRO

Desde la Municipalidad de Caseros se informa que se encuentran para retirar formularios de solicitud de Becas Ordinarias – que otorga el Instituto Autárquico Becario Provincial (INAUBEPRO) – para alumnos de Nivel Terciario y Universitario. Los mismos deben ser retirados en el Área NAF o Acción Social del Municipio local, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas. Es importante mencionar que la fecha de plazo para presentar los formularios completos con la documentación requerida, es hasta este viernes 17 de mayo.

CURSO DE CAPACITACIÓN AUTORIDADES DE MESA

Desde el Municipio local se comunica a todas aquellas personas que resultaron designados para oficiar de autoridades de mesa en las próximas elecciones GENERALES del día domingo 9 de junio, deberán realizar obligatoriamente una capacitación, la cual tendrá lugar el día lunes 27 de mayo a las 09:00 horas en la biblioteca municipal.

Por consultas: 3442/15544711.

TEMPORADA DE PODA MUNICIPAL

La Municipalidad de Caseros, mediante la Dirección de Jardinería, Ornamentación y Arbolado Urbano, informa que hasta el día 31 de Agosto de 2019, inclusive, rige el período destinado a la tarea de Poda del Arbolado Urbano correspondiente al Espacio Público, según la Ordenanza N° 09/11. El vecino que desee solicitar el Servicio Municipal de Poda puede dirigirse personalmente al Corralón (Calles 4 y 27).

IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO 2019

En la Oficina de Catastro Municipal se encuentran para retirar las boletas correspondientes al 2º Anticipo del Impuesto Inmobiliario Urbano 2019, cuya primera fecha de vencimiento comienza a regir el pasado lunes 6 de mayo. Para retirar las mismas es indispensable presentarse con el Número de Partida correspondiente, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas.

FESTEJOS POR EL 25 DE MAYO

El día sábado 25 de Mayo se llevarán a cabo en nuestra localidad, los festejos en conmemoración de un nuevo año de la Revolución de Mayo de 1810. Dichos festejos se llevarán a cabo en la plaza Principal Capitán Gral. Justo José de Urquiza, con el siguiente cronograma:

– 08:00 horas: Izamiento del Pabellón Nacional

– 15:00 horas: Acto Protocolar

Luego:

– Participación de las diferentes Escuelas locales

– Actuación del grupo “Caña con Ruda” de la ciudad de Villa Elisa

– Y como cierre de estos festejos la Actuación del Grupo “ITAÝ” de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Además contaremos con la presencia de los Artesanos locales y la venta de tortas fritas a cargo de la escuela N° 86 “Corrientes”.

Para su comodidad llevar asiento.

PROGRAMA “ABUELOS EN ACCIÓN”

La Municipalidad de Caseros participará del programa “ABUELOS EN ACCIÓN”, perteneciente a la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. Este Programa está dirigido a todas las personas de ambos sexos Adultos Mayores nacidos hasta el 31 de Diciembre de 1959.

Las disciplinas para participar son las siguientes: AJEDREZ, BOCHAS, PESCA, LANZAMIENTO AL ARO, TEJO, NEWCOM, TENIS DE MESA, PADEL, GOLF, DAMAS, TRUCO, ESCOBA DE 15, CHIN CHON, PAREJA DE BAILE DE TANGO Y PAREJA DE BAILE TRADICIONAL, CANTO SOLISTA.

Para más información acercarse al Área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Caseros, Prof. Cecilia Scévola o comunicarse al 03442 – 492010, teniendo como plazo de inscripción hasta el día viernes 31 de mayo.

