Natalia Ríos se sumó a los entrenamientos

El equipo de Rocamora retomó las prácticas este lunes en doble turno y con vistas al juego del sábado frente a Vélez. Se sumó a las prácticas Natalia Ríos, quien viene pasando por una etapa deportiva súper positiva, ganando la Copa Campania con la Virtus Ariano Irpino Farmacia del Tricolle y después ascendiendo de categoría a la serie A.

El único representante entrerriano en la Liga Femenina continuó este lunes en doble turno con los entrenamientos con vistas al partido de este sábado 18:00hs frente a Vélez en Liniers.

Natalia Ríos, que llegó a Concepción del Uruguay el lunes por la mañana y se sumó a los entrenamientos, por lo que conformará la plantilla para visitar el sábado a las “Fortineras”. La Rosarina habló de su llegada nuevamente al Tomás de Rocamora: “Antes de venir a Italia tenía muchas ganas de jugar la Liga Argentina, solo que lamentablemente no cerré con ningún club y eso me llevo a ver otras opciones. Italia siempre me sigue abriendo muchas puertas. Estando acá tuve el llamado de Rocamora, de Santiago Losada y Lali González, dos personas a las que aprecio mucho. Estuve jugando en el 2016 la Super Liga y la verdad que me sentí super bien, cómoda y disfruté mucho. Me gusta el ambiente que se crea con el público cuando se juega de local, además el saber que esta “Lali” como entrenadora, a quién conozco desde hace mucho tiempo, hemos sido compañeras en Lanús y ahora ver el gran trabajo que está haciendo me pone muy contenta, sumó mucho en mi decisión de jugar en Rocamora. Espero contribuir al crecimiento del club dando lo mejor de mí. Agradezco que vuelvan a contar conmigo y espero que podamos alcanzar el objetivo”.