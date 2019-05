“Me llena de felicidad, ya que gracias a Rocamora hoy tengo competencia”

Juana Pais, una de las jugadoras destacadas en la Liga de Desarrollo, hermana de Felipe Pais (ex jugador de Rocamora, actualmente en Platense) e hija de “Titolo” Pais (jugador emblemático del Rojo), nos habla de su inicio, su familia y su actualidad en el básquet Nacional. Juani, como la llaman, comenzó a jugar en Parque Sur a los 4 años y a los 14 llegó a Rocamora donde se encuentra hasta el día de hoy. Juega en la Liga Provincial y Local de su categoría, y también en Liga de Desarrollo y Juvenil del plantel Mayor de la Liga Femenina.

¿Por qué comenzaste a jugar al básquet?

Comencé a jugar porque como todos en mi familia jugaban ya era una “tradición”, primero empecé baile, pero no me gustaba tanto como para seguirlo.

No debe ser fácil jugar teniendo una familia basquetbolista atrás.

Esta muy bueno tener una familia que esté tan metida en el deporte, ya que ayuda todo el tiempo, ya sea con consejos o hasta un reto.

¿Cómo te llevas con tu hermano Felipe? Sabemos que lo quieren mucho en el club, ¿te llena de orgullo eso?

Me llevo muy bien, a pesar de la edad que nos separa bastante. La verdad que sí, me encanta que quieran y admiren tanto a mi hermano en el club, demuestra la gran persona que es y cómo se desenvuelve fuera de la cancha, que creo yo que eso siempre sobrepasa lo deportivo. #Felipe Pais ex jugador de Rocamora, actualmente en Platense.

¿Pasan a la Final? ¿Ascienden?

Como se dice en mi casa, se piensa en el ascenso, pero no se dice para no “Mufar”.

¿Quién es tu jugador favorito?

Felipe siempre, y mi papa que, aunque no lo vi jugar siempre me llegaron comentarios de que era un animal como jugaba, un salto de canguro tenía.

Volviendo a lo tuyo ¿Qué sentís al jugar en la Liga de Desarrollo y también en algunos momentos en la mayor?

Jugar en la Liga de Desarrollo y a veces poder entrar en primera me llena de felicidad, ya que gracias a Rocamora hoy tengo competencia y eso es muy bueno. Creo que eso siempre hay que destacarlo porque muchas veces y en muchas ciudades del interior cuando pasas a U19 se te corta casi todo tipo de competencia, porque es una edad difícil, muchas terminan el colegio y dejan de jugar.

¿Sos o son consientes, que depende de ustedes poder desarrollarse y que para muchas chicas más pequeñas son un espejo?

Nunca supe la magnitud que tiene para las nenas más chicas, hasta el año pasado que Anita (entrenadora Mini) me contó que Taina (una nena del club) le dijo que le ponga las vinchas como las usaba yo. Desde ese momento me di cuenta que todo lo que hacemos repercute a las más chiquitas.

¿Están jugando mejor, están tomando confianza, han demostrado que pueden jugar de igual a igual a cualquiera?

Creo que en la segunda Liga tomamos la confianza necesaria para poder darnos cuenta que le podemos jugar a cualquiera, y con las nuevas incorporaciones vamos a demostrarlo.

¿Es verdad que sos la más simpática y escuchas música en los viajes?

No soy muy simpática, pero cuando tomo confianza no hago silencio ni un segundo; no soy muy de escuchar música, pero cuando escuchamos Camila es la Dj del equipo así que ella maneja eso.

¿Crees que la actitud es un factor para ganar?

Creo que la actitud es un gran factor para poder ganar, en mi parecer si se enfrentan dos equipos con gran igualdad deportiva el equipo que más actitud ponga tiene un punto extra.

¿Crees que se puede vivir jugando al Básquet? ¿Dedicarte profesionalmente?

Para mí son muy afortunadas las chicas que pueden vivir del deporte, pero es muy difícil. Hace falta que le tengan la misma importancia que al masculino, hace varios años ya que están tomando esa iniciativa y creo que la están cumpliendo, pero creo que es un compromiso de todos para que esto sea realmente algo profesional como para sustentarse con eso.