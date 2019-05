La “Semana Juntos Hablemos de Cáncer 2019” se enfoca en terapias alternativas

El Hospital Centenario Gualeguaychú prosigue con la “Semana Juntos Hablemos de Cáncer” que este miércoles tendrá un día dedicado hacia el cuerpo, la meditación y el bienestar del paciente.

Entre las 9 y 10.30, tendrá lugar el Taller Práctico Yoga Respiración Consciente que se desarrollará en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario a cargo de la profesora Marcela Nietto del Centro Shankara Padma de Buenos Aires.

La actividad está destinada a pacientes, profesionales, trabajadores de la salud y la comunidad. Tendrá cupos limitados y es actividad no arancelada. Se recomienda traer ropa cómoda.

El programa incluye una charla introductoria, ejercicios de preparación en silla, experimentación de la respiración consciente y un cierre.

Al mediodía, entre las 13 y 14.30, será el turno del Taller teórico práctico “Yoga, una actitud ante la vida”, a cargo de la profesora Premadasi Devi Dharmanath. Será en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario, dirigida a pacientes, familiares, personal de salud y la comunidad. Se recomienda traer ropa cómoda.

Devi Dharmanath es profesora de Natha Yoga en la sede Gualeguaychú. Se trata de una escuela fundada en 2007 que lleva ese nombre en reconocimiento a las antiguas tradiciones de India por su aporte al despertar de la humanidad. Brinda herramientas yoguicas para la auto-realización, beneficiando la salud, paz interior y la calidad de vida de los individuos que las prácticas.

Enseguida, entre las 15 a 17, el día cerrará con una charla teórica-práctica “Yoga Activación de la Conciencia: Cuerpo, Respiración y Meditación” que también se dictará en el Aula 2 de la Unidad Bicentenario a cargo de Kike Fay. Destinado a trabajadores de la salud del Hospital Centenario.

Fay es ingeniero en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional; Máster en Economía y Administración de empresas de ESEADE; instructor de Ashtanga Vinyasa Yoga y fundador de la Escuela Indoyoga.

Entre los beneficios del yoga se enumeran: Disminuye el nivel de estrés; aumenta la paz mental; mejora el descanso y la recuperación física, fortalece el sistema inmune; disminuye los índices de azúcar en sangre y colesterol; genera alivio del dolor físico y emocional; mejora la circulación sanguínea e incrementa la fuerza y flexibilidad corporal.

Durante la segunda jornada el maquillador Gervasio Larrivey, dictó el taller Maquillando Emociones y se desarrolló una charla con mucha participación sobre el Cuidado del Paciente Oncológico a cargo de la Lic. Amelia Acosta, ex jefa de Enfermería del Servicio de Oncología del Centenario y la jefa de Enfermería del Hospital San Antonio de Gualeguay, Lic. Griselda Cáceres.

Recordemos que todas las actividades son gratuitas, no aranceladas y se entregan certificados de asistencia.-