La Escuela Nº93 “Santiago del Estero” festeja su centenario

Este miércoles 1 de mayo, la Escuela N° 93 “Santiago del Estero”, más conocida como Escuela Bezi, celebró sus 100 años. La Municipalidad viene acompañando la organización de los festejos, y en tal marco el intendente José Lauritto entregó este martes un aporte de $ 100.000. Acompañado por la concejala María del Carmen Tourffiní, también se entregó al cuerpo directivo de la Escuela dos placas que serán instaladas en nombre de la Municipalidad.

La directora, Rosa Riquelme, explicó que el aporte está destinado a cubrir gastos de trabajos ya iniciados, tales como el lavado del frente del establecimiento, pintado de puertas, puesta en valor de juegos del jardín de infantes, acondicionamiento de mobiliario. “Hacen falta muchas cosas porque, si bien el Estado está presente, no alcanza para todas las escuelas; somos muy conscientes de que no alcanza. El edificio debe tener más de 75 años, así que si no se hace mantenimiento es difícil”, expresó la Directora.

Programa de celebración

Este viernes 3 de mayo, el acto protocolar se realizará desde las 9.30 e incluirá palabras de la Directora y de la ex alumna María del Carmen Velázquez, de representantes del Consejo General de Educación y la Municipalidad, descubrimiento de placas e interpretación del Himno a la Escuela, entre otros ítems.

También se prevén otras actividades tales como un concurso fotográfico en el marco del centenario y en consonancia con el aniversario de Concepción del Uruguay. Además, el 15 de noviembre se realizará la dramatización del Pesebre Litoraleño, protagonizado por alumnos y artistas locales.