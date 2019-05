Hace 14 años en el día de la Revolución de Mayo, la buseca del Rojo, dice presente una mas, de este popular y tradicional plato en el club Rocamora.

Ya mística, como los ingredientes de la Marcela, secretos no son revelados, la preparación de la Buseca del Rojo comienza unos días antes, tiene un ingrediente secreto no revelados aahun por el grupor de cocineros comandado por El “Ruso” Pag, “Respetamos una receta que hace años me dio mi viejo, en los primeros años fueron unas 200 porciones máximo, después se fue duplicando la apuesta y también todo lo que ponemos a la buseca, por eso nunca nos falla” Señaló Gustavo Pag, unos del responsable de la preparación.

Este sábado cuando se esté entregando la buseca, habrá números musicales en vivos, se transmitirá por Facebook Live en el programa Desde El Vestuario Rojo que conducen Valeria González y Miguel Omacini.

Lo que se recauda con la buseca se destina a las diferentes categorías del club, que en esta época están en competencia a nivel Liga Provincial, Torneo Asociativo, minibasquet y la Liga Femenina.

La única receta que los Cocineros Argentinos no han podido igualar ni mucho menos mejorar es ésta, así que podés realizar la reserva llamando o en la misma Secretaría.