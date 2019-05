Gimnasia le ganó Lanús y es el Campeón del Apertura

El Lobo logró un nuevo título en el fútbol de la histórica tras derrotar 3 a 0 a Lanús en la anteúltima fecha del Apertura. Tadeo Naufal y Gabriel Thea en dos ocasiones marcaron los goles.

Gimnasia se coronó Campeón del Torneo Apertura “Carlos María Casaretto” a falta de una fecha para su final. Logró así su tercer título consecutivo en el fútbol liguista. Enfrentó por la 8ª Fecha a Lanús ganándole 3 a 0, en un partido en donde a pesar de lo que muestra el resultado, no le fue sencillo de resolver. Lanús estuvo bien parado en la cancha y le cerró los caminos, así se fue un primer tiempo casi sin situaciones e igualado en cero.

En la segunda etapa comenzaron a aparecer los espacios, producto de una mejor circulación del balón y con el ingreso de Javier Sotto que le dio frescura al juego. El Lobo lo fue acorralando al Granate sobre su área y fue acumulando los méritos para ponerse en ventaja.

El primer gol llegó desde la cabeza de Tadeo Naufal, el central se elevó más allá que todos y conectó un buen centro de tiro libre de Juan Manuel Rodríguez para poner el 1 a 0 a los 22’.

El gol no solo desarmó el andamiaje de Lanús, sino que lo invadió de nerviosismo, dejando atrás todo lo bueno que había realizado a los largo de la tarde. Así llegó la primera roja, a Jorge Cardozo, tras un incidente con Agustín García, los dos fueron amonestados y el hombre de Lanús ya tenía una previa por lo que debió dejar el campo de juego. Llegaron los primeros tumultos y discusiones.

El goleador del Campeón y del torneo Gabriel Thea, comenzó a sellar la victoria marcando el segundo a los 33’. Y tras el 2 a 0 llegaron más rojas, Ariel Lescano en Gimnasia y Federico Salas en Lanús, ambos con roja directa por andar a los golpes. Nuevamente el juego detenido y las discusiones y empujones, por suerte fueron los menos y la gran mayoría intentando calmar.

Tras la reanudación, Gabriel Thea desde la puerta del área remató lejos del alcance de Lacava para marcar el tercero y bajarle la persiana, al partido y al torneo, que ya tiene el nombre escrito de su ganador a falta de una fecha.

El resto de la octava fecha. Almagro y Rivadavia igualaron 2 a 2 en el “Cacho Andrilli”. Lo ganaba el Taita 2 a 0 con goles de Brian Monzón, que luego se iría expulsado. El primero antes de llegar al minuto de juego y luego al cuarto de hora del segundo tiempo. Para el Tricolor descontó Rodrigo Bonnet y a falta de diez minutos lo empató Fernando Lind.

Atlético Uruguay derrotó a Parque Sur en el Puerto Viejo. Fue 3 a 1 en un partido que comenzó perdiendo. Parque se puso en ventaja a los 12’, Jonathan Besserer mandó la pelota al área, Rubén Carrizo esperaba para quedarse con ella y en el camino Sebastián Acuña puso el pie y descolocó a su compañero. En casi media hora lo igualó Mariano Torresi de tiro libre.

En el segundo tiempo, a los 21’ y a los 26’ Hernán Palacio y Juan Cruz Guardia le dieron la ventaja definitiva al Decano. En el cierre del juego se fue expulsado Torresi.

Agrario Rocamora le ganó en Los Ceibos 3 a 0 a María Auxiliadora. Todos los goles llegaron en la segunda etapa. Al minuto de haberse reanudado el juego Iván Davrieux marcó el primero y a los 6’ Cristian Ekertt el segundo. Podría haberse complicado el Canario, ya que se quedó con diez tras el segundo gol por la expulsión de Franco Logiuratto, pero no pasó y sobre la media hora Ángel Sabatino puso el 3 a 0 definitivo.

En su cancha de Villa Sol volvió al triunfo el Engranaje. Le ganó 3 a 1 a Atlético Colonia Elía con goles de Matías Márquez, tiro libre al ángulo, Adrián Carrizo y Enzo Lescano. Para el C.A.C.E. había igualado transitoriamente Natanael Debrabandere.

La nota triste de la tarde fue la lesión de Franco Bianchi, a quién se le trabó el pie en el piso y se temía por una lesión ósea. El juego estuvo demorado varios minutos por esta situación.

Gimnasia también en 3ª División. La Tercera del Lobo también logró en la 8ª Fecha consagrarse Campeona del Torneo Apertura. Goleó a Lanús 9 a 0 y con la derrota de María Auxiliadora, quién llegaba escolta a dos puntos, festejó una fecha antes. María cayó 2 a 1 frente a Agrario Rocamora.

El equipo campeón acumula 7 victorias y una derrota, con 45 goles a favor y solo 5 en contra.

Síntesis

Lanús 0 – Gimnasia 3

Goles: ST: 22’ Tadeo Naufal (G), 33’ y 45’ Gabriel Thea (G)

Expulsados: ST: 28’ Jorge Cardozo (L); 38’ Ariel Lescano (G) y Federico Salas (L)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Mauro Martínez y Fernando Picart

4ª Árbitro: Santiago Martínez

Cancha: Gimnasia

4ª División – Gimnasia 3 – Lanús 0

3ª División – Gimnasia 9 – Lanús 0

4ª División – Gimnasia 6 – Lanús 2

Almagro 2 – Rivadavia 2

Goles: PT: 1’ Brian Monzón (A) ST: 14’ Brian Monzón (A); 16’ Rodrigo Bonnet (R) y 35’ Fernando Lind (R)

Expulsado: ST: 40’ Brian Monzón (A)

Árbitro: Matías De León

Asistentes: César Vereda y Pablo Retamar

Cancha: Rivadavia

4ª División – Almagro 0 – Rivadavia 1

3ª División – Almagro 1 – Rivadavia 1

Veteranos – Almagro 2 – San José 1

Parque Sur 1 – Atlético Uruguay 3

Goles: PT: 12’ Jonathan Beserer (PS); 28’ Mariano Torresi (AU) ST: 21’ Hernán Palacio (AU) y 26’ Juan Cruz Guardia (AU)

Expulsado: ST: 45’ Mariano Torresi (AU)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Cristian Burguello y Claudio Larrea

4to. Árbitro: Marcelo Francia

Cancha: Parque Sur

4ª División – Parque Sur 0 – Atlético Uruguay 2

3ª División – Parque Sur 1 – Atlético Uruguay 2

Veteranos – Parque Sur 2 – Atlético Uruguay 0

Agrario Rocamora 3 – María Auxiliadora 0

Goles: ST: 1’ Iván Davrieux, 6’ Cristian Ekertt y 30’ Ángel Sabatino (AR)

Expulsado: ST: 7’ Franco Logiuratto (AR)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Juan Carlos Ardetti y Miguel Pérez

Cancha: Agrario Rocamora

4ª División – Agrario Rocamora 0 – María Auxiliadora 1

3ª División – Agrario Rocamora 2 – María Auxiliadora 1

Veteranos – Agrario Rocamora 1 – María Auxiliadora 0

Engranaje 3 – Atlético Colonia Elía 1

Goles: PT: 6’ Matías Márquez (E); 19’ Natanael Debrabandere (CACE) ST: 38’ Adrián Carrizo (E) y 45’ Enzo Lescano (E)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Federico Suffo y Fernando Díaz

4to.Árbitro: Maximiliano Scelzi

Cancha: Engranaje

4ª División – Engranaje 0 – Atlético Colonia Elía 3

3ª División – Engranaje 1 – Atlético Colonia Elía 0

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Gimnasia 22 8 7 1 0 20 2 18 Atlético Uruguay 15 8 5 0 3 22 11 11 Almagro 14 8 4 2 2 16 12 4 Rivadavia 14 8 4 2 2 12 10 2 María Auxiliadora 10 8 2 4 2 10 11 -1 Agrario Rocamora 10 8 3 1 4 9 16 -7 Parque Sur 8 8 2 2 4 16 12 4 Engranaje 8 8 2 2 4 12 15 -3 Lanús 6 8 1 3 4 7 15 -8 Atlético Colonia Elía 4 8 1 1 6 6 26 -20



Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Thea Grabriel Gimnasia 9 Palacio Hernán Atlético Uruguay 6 Beserer Jonathan Parque Sur 5 Davrieux Iván Agrario Rocamora 4 Saavedra Rodrigo Almagro 4 Monzón Gabriel Almagro 4 Rodríguez Joaquín Atlético Uruguay 4 Márquez Matías Engranaje 4 Padilla Gabriel Almagro 3 Monzón Brian Almagro 3 Guardia Juan Cruz Atlético Uruguay 3 Gay Jair Lanús 3 Ortmann Damián María Auxiliadora 3 Martínez Lucas María Auxiliadora 3 Tournour Alan Parque Sur 3 Germanier Nicolás Rivadavia 3