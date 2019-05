Gimnasia con sonrisas en el local

El Lobo se impuso 2 a 0 con goles de Thea y Sotto. Se aseguró el primer puesto estirando la diferencia sobre sus escoltas el Almagro y Rivadavia a 6 puntos a falta de dos fechas, qeudando en el umbral de un nuevo título. Atlético Uruguay goleó a Agrario 7 a 1 e igualaron Engranaje – Lanús sin goles y el C.A.C.E. con María 3 a 3.

Se jugó el grueso de la 7ª Fecha del Apertura “Carlos María Casaretto” y Gimnasia quedó a un paso de dar la vuelta. Derrotó en el Núñez 2 a 0 a Almagro con goles de Gabriel Thea y Javier Sotto, ambos en la segunda etapa.

En el primer tiempo la pelota estuvo siempre lejos de los arcos. El juego estuvo muy trabado en la mitad de la cancha y sin claridad para limpiar el juego por parte de ambos, casi no hubo situaciones ni actividad para los arqueros.

En la segunda parte se abrió con el gol de Gabriel Thea, a los 12’, entrando al área por la derecha para recibir, controlar, acomodarse y rematar cruzado al segundo palo. El nueve es por ahora el máximo artillero del certamen.

Los espacios comenzaron a aparecer y fue un poco más entretenido. El segundo llegó desde la cabeza de Javier Sotto, a los 25’ tras un despeje defectuoso del arquero Saavedra.

Rápidamente Almagro tuvo la chance del descuento, un par de minutos después del segundo gol, Montalbetti le cometió penal a Saavedra. Gabriel Padilla lo ejecutó y su remate se fue desviado por arriba del travesaño. Allí, las persianas del partido comenzaron a bajarse.

El triunfo del Lobo lo deja puntero con 6 unidades de ventaja sobre su derrotado de hoy y Rivadavia, con dos fechas por jugar. Debe enfrentar en las fechas finales a Lanús de visitante y a Engranaje de local, solo podrá haber un partido de definición si pierde ambos y al menos uno de los escoltas gana los dos juegos que le quedan.

En el Plazaola hubo goleada de Atlético Uruguay, 7 a 1 sobre Agrario Rocamora. El Decano fue contundente y encontró los goles perdidos. Hernán Palacio, Agustín D’angelo y Joaquín Rodríguez marcaron en dos ocasiones cada uno, el restante fue de Ángel Gómez. Para la visita se anotó en la red Cristian Ekertt.

En Villa Sol igualaron sin goles Engranaje y Lanús, en un juego que tuvo solamente un par de ocasiones de gol para el local y que en pasó por la intrascendencia durante los eternos noventa minutos que se jugaron.

Atlético Colonia Elía y María Auxiliadora igualaron 3 a 3. Se jugó en el Cirilo Vereda de Colonia Elía y los goles le pusieron calor a la tarde. Renzo Zamora en dos ocasiones y Braian Spiazzi marcaron los goles para el local, que terminó con diez por la expulsión de Matías Bekert. Para el Rojo se anotaron en la red Nahuel Maidana, Lucas Martínez y Maximiliano Morales.

Gimnasia Campeón en 4ª División.

La Cuarta categoría de Gimnasia derrotó a Almagro 2 a 0 en el juego que fue preliminar de la primera. Con este resultado los chicos del Lobo se consagraron Campeones del Torneo Apertura.

A falta de dos fechas suman 21 unidades, el total de los puntos en juego hasta el momento, con 26 goles a favor y solo 4 en contra. Tomaron distancia de 7 unidades sobre Lanús y 9 sobre su derrotado Almagro, los inmediatos perseguidores.

Síntesis

Gimnasia 2 – Almagro 0

Goles: ST: 12’ Gabriel Thea (G), 25’ Javier Sotto (G)

Incidencias: ST: 27’ Gabriel Padilla (A) desvió un tiro penal

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Fernando Díaz y Fernando Picart

Cancha: Gimnasia

4ª División – Gimnasia 2 – Almagro 0

3ª División – Gimnasia 4 – Almagro 2

Veteranos – Gimnasia 5 – Almagro 1

Atlético Colonia Elía 3 – María Auxiliadora 3

Goles: Renzo Zamora-2- y Braian Spiazzi (CACE); Nahuel Maidana, Lucas Martínez y Maximiliano Morales (MA)

Expulsado: Matías Beckert (CACE)

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Miguel Pérez y Aldo Gómez

Cancha: Atlético Colonia Elía

4ª División – Atlético Colonia Elía 0 – María Auxiliadora 4

3ª División – Atlético Colonia Elía 0 – María Auxiliadora 3

Veteranos – Atlético Colonia Elía 0 – María Auxiliadora 2

Atlético Uruguay 7 – Agrario Rocamora 1

Goles: Hernán Palacio-2-, Agustín D’angelo-2-, Joaquín Rodríguez-2- y Ángel Gómez (AU); Cristian Ekertt (AR)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Martín Mendoza y Claudio Larrea

Cancha: Atlético Uruguay

4ª División – Atlético Uruguay 2 – Agrario Rocamora 0

3ª División – Atlético Uruguay 1 – Agrario Rocamora 1

Veteranos – Atlético Uruguay 0 – Agrario Rocamora 0

Engranaje 0 – Lanús 0

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Marcelo Francia y Santiago Martínez

Cancha: Engranaje

4ª División – Engranaje 0 – Lanús 1

3ª División – Engranaje 1 – Lanús 1

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Gimnasia 19 7 6 1 0 17 2 15 Almagro 13 7 4 1 2 14 10 4 Rivadavia 13 7 4 1 2 10 8 2 Atlético Uruguay 12 7 4 0 3 19 10 9 María Auxiliadora 10 7 2 4 1 10 8 2 Parque Sur 8 7 2 2 3 15 9 6 Agrario Rocamora 7 7 2 1 4 6 16 -10 Lanús 6 7 1 3 3 7 12 -5 Engranaje 5 7 1 2 4 9 14 -5 Atlético Colonia Elía 4 7 1 1 5 5 23 -18

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Thea Grabriel Gimnasia 7 Palacio Hernán Atlético Uruguay 5 Saavedra Rodrigo Almagro 4 Monzón Gabriel Almagro 4 Rodríguez Joaquín Atlético Uruguay 4 Beserer Jonathan Parque Sur 4 Davrieux Iván Agrario Rocamora 3 Padilla Gabriel Almagro 3 Márquez Matías Engranaje 3 Gay Jair Lanús 3 Ortmann Damián María Auxiliadora 3 Martínez Lucas María Auxiliadora 3 Tournour Alan Parque Sur 3 Germanier Nicolás Rivadavia 3