Gimnasia cierra sus festejos ante Engranaje

La última del Apertura “Carlos María Casaretto” tendrá cuatro juegos este domingo y uno la semana próxima, para poner fin así al primer certamen oficial del año.

Gimnasia, consagrado Campeón el pasado fin de semana, estrenará su nuevo título recibiendo en el estadio Núñez a Engranaje desde las 15:00. En el mismo horario Atlético Uruguay recibirá a Almagro en el Plazaola, en uno de los juegos más prometedores de la fecha.

Si de juegos prometedores hablamos, en Colonia Elía el “Cirilo Vereda” se vestirá de fiesta porque habrá clásico zonal. El C.A.C.E. recibirá a Agrario Rocamora desde las 15:30. Al mismo Rivadavia será local de Lanús en el “Cacho Andrilli”.

María Auxiliadora y Parque Sur postergaron su partido para el próximo sábado 8 de junio. Ambos tienen participación por Copa Entre Ríos este fin de semana y aprovecharán que dicho fin de semana no habrá fútbol por dos motivos, el parate de una semana hasta el comienzo del Clausura y las Elecciones Generales en nuestra Provincia.

Programación

Domingo 02/06

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Engranaje

Horarios: 11:30 3ª División • 13:30 Hs. 4ª División • 15:00 Hs. 1ª División

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Almagro

Horarios: 11:30 Hs. 4ª División • 13:00 Hs. 3ª División • 15:00 Hs. 1ª División • 17:00 Veteranos

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Agrario Rocamora

Horarios: 10:30 Hs. 3ª División • 12:30 Hs. 4ª División • 14:00 Veteranos • 15:30 Hs. 1ª División

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Lanús

Horarios: 12:00 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Sábado 08/06

María Auxiliadora vs. Parque Sur