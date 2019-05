Femenino 2019 “Juanita Calivari”: San Marcial y un paso más en el camino al título

Las Bohemias ganaron su partido frente a Unión y Recreo y mantienen la ventaja de cinco sobre Almagro, que goleó a Don Bosco. En la próxima fecha se enfrentan y podría definirse el torneo. En la Divisional B, Parque Sur derrotó a su escolta Defensores y va camino de quedarse con el Apertura.

Resultados

Cancha: Engranaje

Unión y Recreo 0 – San Marcial 1

Los Gorilas 0 – Atlético Uruguay 0

Lanús 4 – Engranaje

María Auxiliadora 1 – Agrario Rocamora 0

Almagro 5 – Don Bosco 0

Defensores 0 – Parque Sur 2

San José 1 – Colonia Elía 0 (Por deserción del Torneo de Colonia Elía)

Libre: La China

Árbitros: Agustín Samaniego, Maximiliano Scelzi y Analía Escobar

Posiciones

Divisional A

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 33 11 11 0 0 37 5 32 Almagro 28 11 9 1 1 46 4 42 Don Bosco 15 11 5 0 6 13 24 -11 Agrario Rocamora 13 11 4 1 6 13 21 -8 Atlético Uruguay 12 11 3 3 5 10 11 -1 María Auxiliadora 12 11 3 3 5 9 17 -8 Los Gorilas 11 11 2 5 4 5 16 -11 Unión y Recreo 1 11 0 1 10 1 36 -35

Divisional B

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 24 10 7 3 0 19 2 17 Defensores 19 9 6 1 2 12 6 6 Colonia Elía 15 10 5 0 5 27 9 18 La China 15 9 4 3 2 15 13 2 Lanús 13 10 4 1 5 12 13 -1 San José 7 9 2 1 6 8 23 -15 Engranaje 1 9 0 1 8 1 28 -27