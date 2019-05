Encuentro de jóvenes dirigentes

Invitado por “Jóvenes con Bordet” Juan Martin Garay fue uno de los oradores junto a dirigentes como la Intendenta de Villaguay Claudia Monjo, el Intendente de Federal Gerardo Chapino, el Dip. Nac. “Juancho” Huss, la Cjal. de Paraná Stefanía Cora y el Secretario General de la Gobernación Edgardo Kueider entre otros.-

Juan Martin Garay llevó el saludo de Martin Oliva a los presentes (como parte de la generación intermedia y candidato del PJ a la intendencia, siendo un nuevo dirigente que ha dado Concepción del Uruguay en este tiempo) y luego expresó: “Este es un encuentro de infinito valor, porque los jóvenes están llamados a ser los protagonistas de los tiempos que vienen”; “Creer es un acto de Fé, pero a Gustavo Bordet lo avalan los hechos, por eso veo con acierto el lema que dice `Creemos en lo que Hicimos y en lo que Vamos a Hacer´”; “Gustavo Bordet tuvo un gran desafío y estuvo al frente de una gestión muy complicada y con esfuerzo pudo sacar adelante la provincia, por eso los próximos 4 años por delante son importantes para que Bordet pueda lograr una transformación integral de la provincia”; “Gustavo entendió antes y mejor que nadie la verdadera naturaleza de los problemas de estos tiempos y no se quedó en la coyuntura”; “Creemos en Gustavo Bordet porque ha unido pasado y presente, experiencia y juventud, generando una bisagra para que las nuevas generaciones ingresen definitivamente al centro de la política. Deja la puerta abierta a una gran renovación dirigencial y eso es un acto de humildad, humildad que encarna con plena convicción lo que expresa el Gral. Perón cuando dice que `El Justicialismo no es un HOMBRE, El Justicialismo es una DOCTRINA´”; “Quiero hacer referencia a las elecciones del 09 de junio, tomando para ello palabras del Gobernador, cuando en términos futbolísticos nos dice que -más allá de los resultados de las PASO- este es un partido nuevo que comienza 0 a 0 y sobre la base de la unidad lograda hay que pelear voto a voto”; “Por eso, como otro acierto de Bordet en cuanto a su mensaje sobre los votos, quiero expresar unas palabras de Don Arturo Jauretche, dice Jauretche `no importa dónde están los votos ahora. Importa donde estarán para ejecutar un programa. El que está atento solo a lo que piensa la gente hoy, se quedara al margen de lo que pensara la gente mañana, y aquí está la clave para saber quién es dirigente o no. Además, lo que piensa la gente no está dicho por lo que proclaman en voz alta sino por lo que se dice en voz baja y aún más, por lo que no se dice y está en el subconsciente´”; “Compañeras y compañeros, creo que ha llegado el tiempo de lograr consensos que fortalezcan los lazos de pertenencia solidaria a la comunidad y la proposición de acciones que generen esperanza en todos”; “Por eso decimos que Creemos en Gustavo Bordet en Laura Stratta y en el Frente Justicialista CREER E. R., porque somos la construcción de una nueva esperanza en la que creer y trabajar, porque los días más felices fueron, son y serán PERONISTAS”.-