El candidato a Intendente de Paraná por la Lista 50 del Partido Socialista, Marcelo Haddad, recorrió los jardines maternales municipales de la capital entrerriana. Junto a Alejandra Gervasoni, candidata a Viceintendenta y a Eva Iturbide y Lucas Marcos, candidatos a Concejales, denunció la falta de mantenimiento y de servicios en muchas de las instalaciones.

Haddad sostuvo: “Tenemos una mirada muy diferente del cuidado de la infancia y de nuestros gurises que la que tiene el gobierno municipal actual. Para nosotros es impensado que en algunos no haya agua caliente, que tengan invasiones de bichos porque los tanques de agua no tienen tapa y que ante cualquier lluvia se les lluevan los techos”. Y agregó: “No podemos concebir que tengan que cocinar en un anafe sobre una mesa de fórmica con el riesgo de incendio que eso implica. No concebimos que la instalación de gas esté rota y no la hayan arreglado, ni tampoco que los niños se amontonen en los baños porque falta mantenimiento de los que están rotos”.

Por otro lado, el candidato a Intendente, anunció: “Nosotros sin dudas vamos a tener una política totalmente diferente respecto a los jardines maternales. Nuestro modelo es Santa Fe donde hay una presencia de jerarquía por parte del Estado y con habilitaciones tal cual se le exige al resto de los jardines. Es decir, la misma norma que hace el municipio debe cumplirla para dar el ejemplo, cosa que en Paraná hoy no pasa”.

“Reconocemos y agradecemos profundamente al personal docente y no docente de los jardines municipales por su calidad humana y porque no bajan los brazos ni dejan de cuidar a nuestros chicos a pesar de la falta de apoyo y de presencia del municipio”, destacó Haddad y concluyó: “En nuestra gestión, el Estado priorizará el mantenimiento edilicio y el acondicionamiento de todos los espacios destinados a la niñez, como así también vamos a promover la capacitación para todo el personal”.